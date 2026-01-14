La Costera, la Canal y la Vall suman 570 nuevos pensionistas en un año con diferencias de 126 euros entre comarcas

La Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida han cerrado el año 2025 con un total de 38.451 personas pensionistas, 570 más que en 2024, lo que representa un incremento del 1,5% respecto al año anterior, según los últimos datos de la Estadística de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social de la Comunitat Valenciana, hechos públicos este martes por el Institut Valencià d’Estadística. La Vall d’Albaida es la comarca con mayor número de pensionistas, 19.217 en el cuarto trimestre de 2025, 260 más que al cierre de 2024. La mayoría de ellos son hombres, 10.075 (un 52,42%), mientras que hay 9.142 mujeres pensionistas (47,57%).

Jubilados y pensionistas en el centro social de mayores de Xàtiva. / Perales Iborra

En la Costera hay 252 pensionistas más que elevan la cifra total de 2025 a las 15.364 personas, de ellas el 53,2% son hombres (8.173) por un 46,8% de mujeres (7.190). La misma situación se reproduce en la Canal de Navarrés, donde los hombres superan a las mujeres entre los 3.870 pensionistas de la comarca. Ellos representan el 51,9%, con un total de 2.009, mientras que las 1.861 mujeres pensionistas suponen el 48,1% del total.

Las pensiones de jubilación siguen siendo las más "habituales", y, además, los jubilados superan a las jubiladas. En las pensiones de viudedad es al revés, hay más viudas que viudos, aunque la diferencia es menor que entre ellos y ellas en las de jubilación. De 19.217 personas pensionistas de la Vall d’Albaida, 13.786 perciben una paga por jubilación, 191 más que un año antes; mientras que las 2.580 de viudedad suponen una más que en 2024. Entre los hombres dominan las pensiones por jubilación y de los 10.075 de esta comarca, 8.123 cobran una retribución como jubilados (80,62%). Por contra, “solo” 162 son viudos (1,60%) y el resto de hombres percibe otras pensiones. Entre las 9.142 mujeres pensionistas de la Vall, 5.663 son jubiladas (61,9%), 2.418 son viudas (26,4%) y el resto, 1.061, recibe otras pensiones.

En la Costera, de las 15.364 personas pensionistas, 10.454 perciben una paga por jubilación, 237 más que el año anterior, mientras que las 2.255 pensionistas por viudedad suponen un descenso de 27 respecto a 2024. De los 8.173 hombres pensionistas de la Costera, el 78,23% son jubilados (6.394) y 119 viudos (1,45%). La comarca registra al cierre de 2025 un total de 7.190 mujeres pensionistas, 4.060 de ellas jubiladas (56,46%) por las 2.136 con paga por viudedad (29,7%).

En la Canal, 2.636 de los 3.870 pensionistas cobran por jubilación, 59 más que en 2024, mientras que las 639 por viudedad son 26 menos que el año anterior. 2.009 pensionistas son hombres y de ellos, el 80,73% son jubilados (1.622) frente al 1,09% de viudos (22). Entre las 1.861 mujeres pensionistas, 1.016 reciben una retribución por jubilación (54,6%) y 616 por viudedad (33,15%).

Importes

Los importes medios de las pensiones han crecido unos 60 euros en un año. Los pensionistas más “ricos” son los de la Costera, que cobran una media de 1.248 euros, 57 € más que un año antes. La pensión media por jubilación se eleva a los 1.385 euros en esta comarca, por los 932 euros de pensión por viudedad.

En la Vall d’Albaida, los pensionistas perciben una media de 1.229 euros, 57 más que en 2024. Las pagas por jubilación llegan a los 1.333 euros de media, frente a los 986 euros en las de viudedad. En la Canal, el importe medio se queda en 1.122 euros, 60 más que un año antes. Las pensiones de jubilación superan ligeramente el millar de euros (1.062 €) y las de viudedad son 932 euros.

Los hombres también superan a las mujeres en las pagas que perciben, con importes que oscilan entre los 1.246 y los 1.392, mientras que ellas perciben unas retribuciones medias entre los 989 y los 1.085 euros.