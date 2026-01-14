La diputación destina 50.000 euros al fomento del transporte público en 13 municipios de la Vall d’Albaida

La Diputación de València, a través del área de Desarrollo Territorial Sostenible, ha resuelto dos convocatorias de ayudas destinadas a mejorar el transporte público en municipios de menos de 10.000 habitantes con marcada ruralidad o pequeños núcleos diferenciados de población.

En la Vall d’Albaida, esta línea de ayudas permitirá reforzar la movilidad en 13 municipios de la comarca, con una inversión total de 50.000,67 euros, destinada a facilitar el acceso a servicios esenciales y mejorar los desplazamientos cotidianos de la población.

La vicepresidenta primera de la Diputación y diputada por la Vall d’Albaida, Natalia Enguix, y el diputado de Desarrollo Territorial Sostenible, Avelino Mascarell, han coincidido en señalar que estas ayudas responden a un modelo flexible, diseñado para respetar la autonomía municipal y permitir que cada ayuntamiento adapte los recursos a sus necesidades reales, evitando soluciones uniformes que no tienen en cuenta la diversidad territorial.

En el marco de estas convocatorias, los ayuntamientos de la Vall d’Albaida pueden destinar las ayudas a servicios de taxi o transporte discrecional, a la reducción del coste de los títulos de transporte, al refuerzo de líneas regulares, a la implantación de servicios públicos de vehículo compartido o a la gestión directa de servicios de transporte de viajeros, atendiendo a criterios técnicos como la población, la dispersión territorial y la distancia a los centros sanitarios de referencia.

Importes de 3.000 a 5.000 euors

Los municipios beneficiarios de esta línea de ayudas en la Vall d’Albaida son Alfarrasí, Atzeneta d’Albaida, Bèlgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benissoda, Bufali, Carrícola, Fontanars dels Alforins, Llutxent, Montitxelvo y Ràfol de Salem, con importes asignados que oscilan, según baremos técnicos, entre algo menos de 3.000 y algo más de 5.000 euros por municipio.

Natalia Enguix ha destacado que “esta inversión refuerza la movilidad en la Vall d’Albaida y garantiza que vivir en un municipio pequeño no suponga una desventaja en el acceso a servicios básicos”. La vicepresidenta primera ha subrayado que “mejorar el transporte público es mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer la cohesión territorial de la comarca”.