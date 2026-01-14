La Diputación invierte 830.000 euros para unir Benigànim y la Pobla del Duc con una vía ciclopeatonal

La Diputació de València ha aprobado una subvención en especie valorada en 830.000 euros para la creación de una vía ciclopeatonal entre Benigànim y la Pobla del Duc. Para ello, se recuperará un tramo de la antigua CV-611A, con el objetivo de fomentar una movilidad sostenible, respetuosa con el medio ambiente y orientada a promover hábitos de vida saludables. La actuación, que discurre también por el término municipal de Quatretonda, hará posible la conexión no motorizada entre ambos municipios a través de un itinerario de más de 3,4 kilómetros.

El proyecto se basa en la reutilización de la plataforma existente de la antigua carretera, actualmente en desuso como vía principal tras la puesta en servicio del nuevo trazado, para adaptarla a un uso prioritariamente peatonal y ciclista. De este modo, la intervención no solo evita nuevas afecciones al territorio, sino que pone en valor una infraestructura pública ya existente, integrándola en el paisaje agrícola y natural de la Vall d’Albaida.

La nueva vía permitirá desplazamientos cotidianos a pie o en bicicleta entre ambos municipios, reduciendo la dependencia del vehículo privado y ofreciendo una alternativa segura para quienes ya utilizan este trazado con fines deportivos o recreativos. Al mismo tiempo, el itinerario refuerza la conexión entre poblaciones vecinas, estrechando la relación social y funcional entre Benigànim y la Pobla del Duc mediante un eje no motorizado que facilita el encuentro y la convivencia.

La diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, ha destacado que “este proyecto refleja una manera diferente de entender las infraestructuras, donde no solo hablamos de asfalto, sino de personas, salud y cohesión territorial”. Mazzolari ha subrayado que la actuación “recupera un camino público para ponerlo al servicio de una movilidad más sostenible y segura, al tiempo que conecta municipios vecinos y refuerza los lazos entre sus habitantes”.

La responsable provincial ha señalado también que “este tipo de vías contribuyen a vertebrar la provincia desde una lógica más humana, favoreciendo desplazamientos cotidianos sin emisiones y promoviendo el uso responsable del espacio público, especialmente en entornos rurales”.