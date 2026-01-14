Las lluvias empañan una positiva campaña del aceite de oliva tras un 2024 crítico

Aunque la campaña de aceite de oliva 2025/2026 en la Comunitat Valenciana -y en toda España- finalizará de forma oficial el 30 de septiembre de 2026, en la mayoría de almazaras y cooperativas de las comarcas de la Canal de Navarrés, la Costera y la Vall d’Albaida ya la han dado por terminada. Y tras un 2024 «crítico», todas las voces del sector consultadas confirman una notable recuperación: No serán unos resultados históricos, pero sí se recupera el ritmo.

Lorena Boluda trabaja como administrativa en la cooperativa comarca de la Vall d’Albaida. Ayer atendió a Levante-EMV y comentó que «la campaña ha sido mucho mejor que la del año pasado, eso está claro. Llevo 25 años aquí y la de 2024 fue la peor de la historia con diferencia. Este año, el mes de noviembre fue muy bueno en general, aunque las lluvias posteriores han afectado algo, pero ha pasado cuando el 80 % de la campaña estaba hecha. Los bancales son pequeños y no sabemos si se habrá recogido toda la aceituna».

«Los precios bajan porque entra aceite de fuera, aunque no tenemos claro que sean competidores directos. La gente se ha dado cuenta de que lo mejor es preservar la calidad del producto», argumentó Boluda.

José Rodénas, dueño de la almazara Pepe Ginia de Navarrés, se movió en términos similares: «La temporada ha ido muy bien. Ha habido una buena cosecha en la zona de la Costera y la Canal de Navarrés. Ha fallado más, por ejemplo, en Tous y la comarca de la Ribera». «Lo peor de todo han sido las lluvias. Las aceitunas eran gordas, pero porque tenía más agua. El rendimiento no ha sido óptimo. Eso sí, los datos son mucho mejores que el año pasado, cuando prácticamente no hubo producción. Nosotros hicimos 50.000 kilos como mucho en 2024 y este año pasaremos del millón».

«La cosecha del año pasado fue muy mala en la Comunitat Valenciana en términos generales, aunque en Andalucía fue espectacular. Los precios se están manteniendo este año porque en Andalucía la campaña es menor de lo que se preveía y aquí los rendimientos se han visto afectados por las lluvias. El precio del aceite de oliva es un mundo como el de la bolsa, se juega con las perspectivas año tras año y hay factores externos. Yo creo que se va a mantener estable a medio plazo», finalizó.

Pavlina Peteva, directora técnica de la cooperativa Sant Pere de Moixent, también defendió una cierta recuperación: «Este año ha ido todo mejor que el anterior. Haremos 2,5 millones de kilos y el año pasado no llegamos a 200.000. Y creo que podríamos haber llegado a los 3,5 millones, por ejemplo. En el término sí había aceituna. Sin embargo, hay empresas o gentes con remolque que compran en el propio campo y pagan directamente. La compran al contado a precios menores y se la llevan a otro lado».

Consultada por los precios, Peteva apuntó a una cierta estabilización: «El precio está parado. Empezamos este año vendiendo a 4,60 euros el kilo y ahora está a 4. Es cierto que se especula un poco, pero yo creo que se mantendrá estable, aunque podría bajar más claro. También entra aceite de Marruecos y Túnez a precios más baratos. Otra cosa es la calidad, pero el consumidor muchas veces lo único que ve es el precio. Además, el último temporal de piedra tampoco ayudó. Hizo daño. Que nadie se piense que trabajar en nuestro sector es fácil», finalizó Peteva.