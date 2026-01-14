Los objetos perdidos en Ontinyent en 2025: 127 juegos de llaves, 20 móviles, 19 gafas y un dron

El fuerte apego que profesa el ser humano por las cosas materiales no impide que, en un despiste, pueda dejarse olvidadas en cualquier sitio hasta las pertenencias más esenciales.

El Ayuntamiento de Ontinyent ha publicado la relación de objetos perdidos en la ciudad durante el año 2025 que permanecen custodiados en el depósito de la Policía Local. Son un total de 329 bienes personales recogidos por este cuerpo municipal entre enero y diciembre. En 2024 se almacenaron 360.

Los juegos de llaves -ya sean de casa o del coche- son los reyes indiscutibles del listado: las 127 referencias a estos elementos prueban que son con diferencia los que más se extravían en los lugares más inesperados.

El recuento hecho público también incluye una veintena de teléfonos móviles, 19 gafas de sol y un número importante de carteras o tarjetas sueltas (ya sea de débito o documentos identificativos como el DNI, SIP o de otro tipo), además de mochilas, bolsos, monederos con dinero, bufandas o juguetes que, en la mayoría de casos, alguna persona caritativa ha recogido y ha entregado a la Policía Local.

Un dron, un perro, lotería y un mando a distancia

Pero en la relación también figuran objetos perdidos menos anodinos, como el dron que ingresó en las dependencias policiales el 21 de marzo de 2025. Solo unos días después entró un número de lotería, mientras que un més después, el 18 de abril, se recogió un permiso de residencia olvidado. Más recientemente, el 1 de diciembre, alguien perdió un perro que acabó también siendo registrado en el depósito de la Policía Local. También hay constancia de un mando a distancia, un patinete y un anillo dorado, así como de varias tablets y relojes inteligentes de pulsera.

En el depósito de objetos perdidos se guarda todo lo que llega, hasta unos cromos olvidados en 2025, una agenda, un pulsador para persona mayores o unas fotos personales.

La relación de elementos extraviados quedará expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ontinyent durante un mes consecutivo para que los interesados puedan consultarla y recuperar sus bienes.