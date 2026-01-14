Las obras del nuevo Palacio de Justicia de Ontinyent comenzarán en febrero

La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación tiene previsto iniciar las obras de construcción del nuevo Palacio de Justicia de Ontinyent en febrero, con una inversión de 8,9 millones de euros, tras la adjudicación de los trabajos a la constructora Rover.

La titular de Justicia, Nuria Martínez, ha destacado que “el inicio de las obras del nuevo Palacio de Justicia de Ontinyent por fin va a ser una realidad. Es una gran noticia y un hito no sólo para esta población, sino también para el conjunto de los 34 municipios que componen el partido judicial y sus 90.000 habitantes, porque van a poder disponer de unas instalaciones modernas, accesibles y dimensionadas a la realidad del servicio que prestan

En este sentido, Nuria Martínez ha resaltado “el impulso dado por la Generalitat a un proyecto estratégico para la comarca, y a una demanda histórica de los operadores jurídicos, en la que también hemos adaptado las infraestructuras al nuevo modelo de oficina judicial, y con el que se mejora la organización y la coordinación de los distintos servicios. Con ello, se mejorará las condiciones de trabajo de los profesionales de la Administración de Justicia y la atención a la ciudadanía”.

La consellera ha recordado “el gran esfuerzo que está haciendo la Generalitat por la mejora de las infraestructuras judiciales en toda la Comunitat Valenciana, a pesar de la infrafinanciación que sufre nuestro territorio, apostando por una justicia más cercana, eficiente y de calidad”.

El plazo de ejecución de las obras está previsto en 18 meses.

El Ayuntamiento de Ontinyent ha valorado muy positivamente el anuncio realizado hoy públicamente por la Conselleria de Justicia. El alcalde, Jorge Rodríguez, que ya había sido informado personalmente al respeto por la consllera, ha destacado que “después de años de reivindicaciones y de mucho de trabajo institucional, por fin entramos en la fase definitiva de un proyecto fundamental para Ontinyent y para los 34 municipios del partido judicial”. Según ha remarcado, “el inicio de las obras supone convertir en realidad una infraestructura moderna, accesible y adaptada a las necesidades actuales del servicio de justicia y de la ciudadanía”.

Rodríguez ha explicado que “en el marco del contacto directo y continuo que mantenemos con la Conselleria de Justicia, la consejera Nuria Martínez ya nos informó la semana pasada de los avances en la puesta en marcha de las obras”, un extremo que ahora queda confirmado públicamente con el anuncio oficial. En este sentido, ha recordado que “ya en el mes de noviembre celebrábamos la adjudicación de las obras, y ahora este paso reafirma que los compromisos adquiridos se cumplen en los plazos previstos”. El alcalde ha querido reconocer “el trabajo de la Conselleria de Justicia y de la consellera Nuria Martínez para impulsar un proyecto estratégico para Ontinyent y para toda la Vall d'Albaida”, incidiendo en que “hablamos de una demanda histórica que mejorará de manera notable las condiciones de trabajo de los profesionales y la atención a la ciudadanía”.

Características del proyecto

El nuevo Palacio de Justicia se ubicará en una parcela situada en la avenida de Llombo de Ontinyent. En ella, un edificio de nueva planta se unirá a la rehabilitación de la antigua Fábrica de Bernabéu para configurar la nueva sede judicial con un diseño integrador que enfatizará el carácter y la estética de la construcción original, teniendo en cuenta aspectos tan importantes como la eficiencia energética de la envolvente y la iluminación natural de los espacios interiores.

El complejo resultante tendrá una superficie construida de 4.679,73 m2 que se distribuirán entre el sótano y dos plantas.

En el sótano, que se dispone bajo la nueva construcción, se ubicará la zona de detenidos, los archivos y el aparcamiento del furgón policial, así como los cuartos de instalaciones.

Las plantas sobre rasante albergarán los cuatro juzgados existentes, con espacio que permita el crecimiento, y tres salas de vistas, además del Servicio Común Procesal de Asuntos Generales, Fiscalía y Registro Civil.

Asimismo, la sede judicial contará con espacio para colegios profesionales, clínica médico-forense, Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI), Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) y equipo psicosocial y sala amable.