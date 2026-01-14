Un taller de sexualidad en la tercera edad, la principal novedad de Majors Actius en Ontinyent

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la concejalía de Majors Actius, ha presentado la nueva programación de actividades dirigida a las personas mayores del municipio para los meses de enero a abril, una propuesta que combina acciones relacionadas con la salud, la cultura, la formación y el ocio, con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo, la participación social y el bienestar integral de las personas mayores.

Entre las propuestas más destacadas figura la II Jornada sobre Trabajos Tradicionales en el Museu del Tèxtil y un novedoso taller sobre sexualidad en la tercera edad.

La regidora de Majors Actius, Inma López, explica que la programación "responde a la voluntad del ayuntamiento de continuar ofreciendo espacios donde las personas mayores puedan mantenerse activas, relacionarse y continuar aprendiendo, reforzando así su calidad de vida y actividad social”. En ese sentido, López anima “a participar en la programación y a no quedarse a casa, porque la oferta es muy variada y pensada para llegar a perfiles e intereses diferentes”. El calendario incluye en el mes de enero una actividad de gimnasia en el parque de Juan Carlos Ferrero en el barrio del Llombo; una sesión del Club de Lectura en el CEA de San Rafel; una visita guiada a la exposición “Tráfico de Modas” en el Museo Tèxtil; y un taller de prevención de caídas e higiene postural también en el CEA de Sant Rafel.

En el mes de febrero se ha programado una charla sobre nutrición y salud en el CEA de Sant Rafel; la celebración del carnaval en todos los centros civícos y en el CEA; y dos de las actividades más destacadas del cuatrimestre. El 26 de febrero a las 11:30 horas en el Centro Cívico del Llombo, la Policía Nacional impartirá una formación sobre fraudes digitales y estafas, para evitar fraudes en compras por internet o aplicaciones del móvil.

Taller sobre sexualidad

También el 26 de febrero, a las 17:00 horas, en la Casa del Delme, tendrá lugar una de las principales novedades de esta edición: el taller sobre sexualidad “Vidas largas, deseos vivos”, que se enmarca dentro de las acciones municipales de lucha contra la soledad no deseada. El taller, impartido por la Asociación Dessex, tiene como objetivo promover una vivencia positiva, digna y saludable de la sexualidad en la tercera edad, generando un espacio seguro y de confianza donde poder hablar con naturalidad.

La regidora destaca que “la sexualidad continúa formando parte de la vida a lo largo de todas las etapas, y es importante ofrecer espacios donde poder tratarla sin tabúes, contribuyendo así al bienestar emocional de las personas mayores”. En el mes de marzo, las actividades incluyen una excursión en València; la participación en la Carrera Solidaria de las Mujeres; una jornada de puertas abiertas al baile de salón de la asociación Amigos del Baile en el Centro Cívico de San Rafel; y un taller sobre redes sociales en el Centro Cívico de Sant Josep, también dentro de la programación de actividades de lucha contra la soledad no deseada.

Finalmente, en abril, se hará una visita guiada al Pou Clar; una excursión en Guadalest; y otra de las actividades principales de la programación: la II Jornada sobre Trabajos Tradicionales, que se celebrará el 18 de abril en el Museo del Textil, en colaboración con los departamentos de Juventud, Turismo y Museos. Esta jornada tendrá un carácter intergeneracional y está concebida como un espacio de encuentro abierto a toda la ciudadanía, con una muestra y varios talleres dedicados a trabajos tradicionales vinculados al sector textil, como el punto de gancho, los bolillos o la malla. Según indicaba Inma López, “esta jornada nos permite poner en valor los conocimientos y la experiencia de las personas mayores, a la vez que fomentamos la transmisión de nuestro patrimonio cultural a las generaciones más jóvenes”.

La regidora también recuerda que, además toda esta oferta, también están al alcance de las personas mayores la programación cultural municipal y servicios como el teléfono contra la soledad no deseada, que presta servicio martes y jueves de 10:00 a 13:00 horas semanalmente. La programación completa se puede consultar en los centros de mayores de la ciudad y a www.ontinyent.es