El ontinyentí Rubén Cambra opta al Goya por el largometraje de animación “Norbert”

Rubén Cambra Donat, artista visual conocido como RUK, ha formado parte del equipo de arte de la película de animación “Norbert”, nominada a los Premios Goya 2026 en la categoría de Mejor Película de Animación. La película cuenta con distribución vinculada a Buena Vista / The Walt Disney Company y puede verse actualmente en Disney+, dentro del catálogo de la plataforma. El ontinyentí opta al Goya por su participación en la película.

El ontinyentí Rubén Cambra, RUK, con el cartel de la película "Norbert", nominada a los Goya. / Levante-EMV

“Norbert” es una comedia de espionaje y aventuras con espíritu familiar: su protagonista, un agente torpe de un país gris y burocrático, se ve envuelto en una misión que acaba llevándolo al choque entre dos mundos opuestos, la rigidez de su nación y el caos alegre de Colorlandia. En ese viaje, Norbert termina por convertirse en una pieza clave para frenar los planes de su propio gobierno y, de paso, encontrar su lugar.

En paralelo a su trabajo en el ámbito audiovisual, RUK desarrolla una trayectoria sólida en el muralismo contemporáneo y la creación visual. En 2025, sus murales “Mirall” (Ontinyent) y “Ressonància” (Benlloc) fueron seleccionados entre los mejores del mundo en las votaciones mensuales de la plataforma Street Art Cities: “Mirall” se situó entre los ocho primeros del ranking de octubre y “Ressonància” alcanzó el Top 9 en julio.

Rubén Cambra ha trabajado también como diseñador gráfico y se define como artista multidisciplinar, con experiencia en colaboraciones junto al también ontinyentí Antonio Segura, conocido como Dulk (Artista internacional), y Mario Pérez, uno de los talleres falleros más prestigiosos de València, donde en 2026 se plantarán la Falla del Ayuntamiento Infantil y una falla en Duque de Gaeta (Sección Especial).