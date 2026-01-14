La plataforma vecinal Salvem Llutxent se presentará a las elecciones municipales

La plataforma “SalvemLlutxent.respirem”, nacida de la corriente contraria a la planta de biogás en la localidad, ha decidido activar la maquinaria para presentarse a las próximas elecciones municipales de 2027.

El colectivo celebró el 21 de diciembre del 2025 una asamblea para escoger nuevo presidente, secretario y tesorero. En la reunión se abordaron los asuntos que se llevarán a cabo a término durante los próximos meses, así como la financiación o la entrada de nuevos socios en la plataforma, entre otros.

También se repasaron todas las acciones desplegadas hasta la fecha por la asociación vecinal y las reuniones mantenidas con cada una de las administraciones.

Además, la plataforma realizó una votación entre sus miembros (alrededor de un centenar), para decidir si se transformaba en una candidatura electoral. El resultado fue unánime: la asociación acudirá a los comicios bajo el nombre “Salvem Llutxent. Plataforma Ciudadana”

Aunque la temática principal del nuevo partido político será la lucha contra el biogás, no solo se ocupará de los asuntos medioambientales, sino que sus objetivos serán transversales. Desde el ámbito económico, "para crear trabajo de calidad", hasta el turismo, pasando por la sanidad o la educación. "El municipio actualmente está demasiado centrado en las tradiciones y actividades festivas", sostiene en un comunicado la plataforma vecinal.

Mejoras industriales y culturales

Entre las medidas concretas en las que quieren trabajar figura la necesidad de un polígono industrial mancomunado entre Llutxent y Benicolet o Llutxent y Quatretonda, puesto que hay un proyecto muy ambicioso en marcha que es la puesta en marcha de la CV-60 como autovía desde Terrateig hasta l'Olleria.

Otro de los proyectos que la asociación considera imprescindible es el de la actuación en el barranco de la avenida Mont Sant, que inunda durante las fuertes lluvias la carretera y las viviendas que hay en la zona. "Queremos evitar posibles consecuencias como las de la dana de 2024", apuntan.

A nivel patrimonial, la plataforma subraya que Llutxent dispone del "monumento más majestuoso de la Vall d'Albaida, el Monasterio del Corpus Christi, y no se le está dando utilidad. Queremos convertir este espacio en la universidad de verano de la Universitat de València (UV), puesto que recordamos que en la Edad Media fue la primera Universidad del Reino de València, por ante la Universitat de València", apostillan.