Trasladan a dos personas con politraumatismo al hospital de Xàtiva tras un accidente en el Genovés
Un hombre de 22 años y otro de 85 resultaron heridos en un accidente de tráfico en la CV-610, siendo atendidos por el SAMU y evacuados al hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva por politraumatismos
Dos personas han sido trasladadas al hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva tras verse implicadas esta mañana en un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la CV-610, en un punto kilómetro perteneciente al término municipal del Genovés.
Así, desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han confirmado que el incidente se ha registrado a las ocho de la mañana y que hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos ambulancia: una unidad del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) y otra de Soporte Vital Básico (SVB). Las fuentes oficiales consultadas han explicado que "el equipo médico del SAMU ha asistido a un hombre de 22 años y a otro de 85 años. Ambos han sido trasladados por politraumatismo al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva".
El accidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana y los investigadores de la Guardia Civil ahora dirimirán las causas de lo ocurrido. En enero del año pasado, una salida de vía registrada en la CV-610 en Xàtiva -es la misma carretera y ambos municipios están muy cerca- se saldó con cinco traslados al hospital. Y en abril del año pasado, un nutrido grupo de motoristas despidió a un compañero fallecido tras chocar contra un guardarraíl instalado en la CV-610 a su paso por el Genovés.
