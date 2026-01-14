El Triatló Ontinyent estrena la temporada con un quinto y sexto puesto en el Duatló per Equips de Cheste
El club disputa con dos equipos, uno femenino y otro masculino, la primera prueba de la liga de la Comunitat Valenciana
El Club Triatló Ontinyent ha iniciado la temporada 2026 con el Duatló per Equips celebrado el pasado fin de semana en Cheste, una competición en la que el club ontinyentí cosechó buenos resultados, quedando entre los diez mejores. El Triatló Ontinyent participó en esta primera prueba de la Lliga de Clubs Caixa Popular, la liga organizada por la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana que contempla un calendario formado por tres pruebas de duatlón y tres triatlones a lo largo del año. El club ontinyentí acudió a Cheste con los equipos masculino y femenino, que quedaron en sexta y quinta posición, respectivamente, en sus respectivas categorías.
La primera competición puntuable de la Lliga ha sido el Duatló per Equips de Cheste, celebrado durante la mañana del pasado domingo, 11 de enero, en el circuito Ricardo Tormo. La primera prueba se disputó en formato de equipos, presentando el club ontinyentí cuatro combinados: tres masculinos y un femenino.
Los equipos del CT Ontinyent estuvieron formados por Laia Minguet, Ana María Candrea, Neus Baldó y Ainhoa Montesinos; Borja Revert, Pierre Rueche, Josep Vañó y Blai Boscà; Sergio Revert, Pau Tortosa, Fernando Silvestre y Quique Campos; y Pau Minguet, Marc Moreno, Hugo Penadés y Miguel Pla, que completaron un duatlón formado por 5.400 metros de carrera a pie, 19'3 kilómetros de ciclismo y 2.700 metros de carrera a pie.
Con los tiempos grabados, el equipo femenino del Triatló Ontinyent finalizó en la 5.ª posición de la Primera División Femenina. Los chicos, en Segunda División, fueron el sexto equipo en atravesar la meta.
