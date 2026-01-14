Xàtiva diseñará un Plan de Autoprotección contra incendios en Bixquert y revisará el plan local de prevención

El Ayuntamiento de Xàtiva ha conseguido una subvención de la Diputación Provincial de Valencia destinada a la gestión forestal y a la prevención de incendios forestales para el ejercicio 2025. El importe total de la ayuda asciende a 25.589,72 euros y será una inversión clave para reforzar la seguridad del término municipal ante el riesgo de incendios.

Esta subvención se distribuye en dos modalidades. Por un lado, la Modalidad B.1, con una dotación de 15.353,83 euros, permitirá llevar a cabo la revisión del actual Plan Local de Prevención de Incendios Forestales y la redacción de un Plan de Autoprotección frente a incendios forestales en la zona de Bixquert, uno de los espacios con mayor exposición al riesgo debido a su ubicación y a la combinación de suelo urbano y forestal.

Por otro lado, la Modalidad B.2, con un importe de 10.235,89 euros, se destinará a la compra de herramientas y utensilios para mejorar las tareas de mantenimiento y limpieza forestal. En concreto, se adquirirán dos desbrozadoras forestales y un soplador de mochila, así como una desbrozadora forestal robotizada por radiocontrol, que se utilizará para la limpieza de los márgenes de los caminos, facilitando el trabajo en zonas de difícil acceso, mejorando el rendimiento e incrementando la seguridad del personal.

Riesgo creciente con el cambio climático

La concejala de Medio Ambiente, Susanna Gomar, ha destacado “la importancia de seguir invirtiendo en prevención y gestión forestal como herramienta fundamental para proteger el territorio, el medio natural y la ciudadanía frente a los incendios forestales, especialmente en un contexto de creciente riesgo asociado al cambio climático”. Y ha añadido: “Por ello celebramos que la Diputación de Valencia reconozca nuestra labor”.

Esta es la tercera subvención conseguida en materia de prevención de incendios en esta legislatura y permitirá avanzar tanto en la planificación como en los medios materiales necesarios para la prevención. Con la inversión de las anteriores subvenciones se construyó una pista forestal para facilitar la entrada de los bomberos y que comunica la zona de la Caturla con la finca “Cuadrao”, se limpió la zona del Mistero y se ejecutó un cortafuegos en la Cova Negra. En total, la inversión supera ya los 60.000 euros.