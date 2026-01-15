650.000 euros para mejorar el acceso a Llocnou d’en Fenollet con una rotonda

Llocnou d’en Fenollet mejorará el principal acceso a la localidad, desde la CV-600, la carretera Xàtiva-Simat de la Valldigna, con la construcción de una rotonda que regulará la entrada al núcleo urbano y su conexión con la carretera a Xàtiva y Barxeta y el enlace con el camino al cementerio. Una obra que sustituirá el actual deficiente acceso a la población por una entrada que aumentará la conectividad del casco urbano y del cementerio con una glorieta que habilitará todos los movimientos posibles en condiciones óptimas para la seguridad vial, según detalla el proyecto. La Diputació de València, que ejecutará la obra, ha licitado la remodelación del acceso a Llocnou d’en Fenollet por 654.098 euros. Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos, con un plazo de cuatro meses, pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de marzo.

Tramo de la carretera CV-600 donde se proyecta la rotonda de acceso a Llocnou d'en Fenollet. / Perales Iborra

La obra se centrará en la ejecución de una rotonda con un radio interior de 12 metros, que se construirá en la confluencia de la CV-600 con la calle Blasco Ibáñez, dentro del casco urbano, así como con el camino que conduce al cementerio. Actualmente, el acceso a Llocnou d’en Fenollet se efectúa desde la carretera CV-600 a través de dos puntos: desde el punto en el que confluye con la calle Blasco Ibáñez y el Passeig de la Fonteta, mediante una intersección en “T” sin canalizar; y a través de un camino pendiente de urbanizar que bordea el polideportivo y conecta con la calle Blasco Ibáñez. Unos accesos que generan una “deficiente conectividad” del casco urbano con la principal vía de conexión con Xàtiva y con la autovía A-7, y que, además, dificulta la movilidad de los residentes con instalaciones pública municipales como el cementerio.

Técnicos tomando datos topográficos para la rotonda en la carretera a Llocnou d'en Fenollet. / Levante-EMV

Para subsanar este deficiente acceso a Llocnou d’en Fenollet, la propuesta planteada para mejorar la entrada al pueblo es la construcción de una rotonda con siete ramales. Dos de ellos serán de entrada y salida que unirán la calzada anular de la glorieta con la carretera CV-600 hacia Xàtiva; otros dos ramales harán lo mismo, pero en dirección a Barxeta; otro ramal conectará la calzada de la rotonda con el camino del cementerio; otro enlazará el Passeig de la Fonteta con la calzada de la rotonda; y el otro ramal conectará la glorieta con la calle Blasco Ibáñez.

Proyección de la rotonda en la CV-600 para el acceso a Llocnou d'en Fenollet. / Levante-EMV

Además, la actuación también adecuará la actual intersección en “T” entre las carreteras CV-600 y CV-575, que será remodelada para dotarla de un carril paralelo de cambio de velocidad, según detalla el proyecto. Los trabajos también incluirán obras de drenaje, con la reposición de las cunetas laterales; obras en zonas ajardinadas, con la revegetación con especies arbustivas autóctonas ya presentes en el entorno, mientras que en la isleta central de la rotonda se colocará una malla antihierbas sobre la que se extenderá un mosaico de gravillas de colores, detalla el proyecto. En cuanto al equipamiento vial, se repondrá la marquesina de la parada del autobús y se colocarán bancos y papeleras junto a las zonas ajardinadas. También se ha previsto la redistribución del alumbrado existente para adecuarlo al diseño de la nueva intersección proyectada y se ubicarán nuevos puntos de luz en la rotonda.