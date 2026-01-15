El alcalde de Vallés estalla por la desatención sanitaria: "Es sobrepasar todas las líneas y castigar la despoblación"

El municipio de Vallés cuenta con 161 habitantes censados según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) fechados en 2025. Es un pequeño rincón de la Costera, arquetipo de los pueblos castigados por los problemas generados por la despoblación. Un médico acude cada martes a realizar una consulta de dos horas y atender a los vecinos, principalmente a aquellos que tienen problemas para trasladarse hasta el centro de salud de la Llosa de Ranes, al que pertenece el consultorio externo.

Sin embargo, el departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent ha remitido una carta al consistorio informando que no habrá servicio durante los días 27 de enero y 3 de febrero. La situación ha causado que el alcalde, Juan José Sisternes, haya estallado: "Es algo que ocurre desde hace años, sobre todo en periodos vacacionales. La razón que nos han dado ahora es que los médicos se han pedido permisos y no hay sustitución. A veces, ni siquiera nos avisan, pero es que ahora serán 21 días seguidos".

"Yo, personalmente, me puse en contacto con la coordinación de Primaria del Departamento de Salud y nos dijeron que no cubrían este tipo de sustituciones. Les pedí que si hay más médicos que podría venir otro, pero me dijeron que las consultas estaban asignadas. Es un tema recurrente. En Vallés ya tenemos un servicio deficiente, ya que solamente vienen dos horas a la semana. No es lo mismo que en los pueblos donde van dos o tres días. Ya he pedido en otras ocasiones que si no puede venir el martes, que se cambie de día. Somos razonables, entendemos las cosas. Incluso, puede ser que no venga una semana y se les pase avisar. Pero esto es cruzar todas las líneas, castigar a los pueblos que sufrimos la despoblación", ha comentado el primer edil.

Los vecinos deberán desplazarse entonces al centro de Salud de la Llosa. Sin embargo, Sisternes alerta de un grupo de afectos: "Hay gente mayor o gente con problemas para trasladarse. Parece que somos unos números y en terrenos como la sanidad hay que tener un mínimo de atención. Si una semana no se puede, no se puede, pero ahora saben lo que va a pasar con antelación y creo que se han traspasado varias líneas", apostilló.

Buscando una solución

Fuentes del departamento de Salud Xàtiva - Ontinyent han explicado que "la coordinadora del centro de salud de La Llosa -de donde depende el consultorio auxiliar de Vallés- tiene pendiente concretar un recurso que de solución a los días que por derechos laborales disponen los médicos asignados a esa consulta. En cuanto se sepa qué solución se va a dar, el alcalde será informado para que lo traslade a la población si lo considera".