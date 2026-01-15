El Ayuntamiento de Xàtiva tramitó 145 adopciones de gatos en 2025, casi el triple que el año anterior

El Ayuntamiento de Xàtiva, a través de Xatigats, tramitó la adopción de 145 gatos durante 2025. Así lo apuntan los datos aportados desde el consistorio. Las fuentes consultadas exponen que "se han mejorado todos los datos respecto a años anteriores. Durante el año 2025 se han realizado un total de 430 intervenciones, de las cuales 188 han sido esterilizaciones, casi el doble que en el año anterior, 2024, cuando se realizaron 242 intervenciones, de las cuales 105 fueron esterilizaciones".

En cuanto al gasto económico, exponen que "este año ha sido de 40.091,52 €, repartidos en servicios veterinarios, con 36.840,27 €, alimentación, con 1.889,25 €, y material como jaulas y redes de captura, con 1.362,00 €. También se ha producido un incremento notable respecto a 2024, cuando la inversión fue de 32.389,33 €".

Y destacan también "el aumento en la implicación de la ciudadanía en el cuidado de estos animales, lo que se ha traducido en un incremento sustancial de las adopciones. Durante 2025, 145 felinos han encontrado un nuevo hogar, mientras que en 2024 lo hicieron 48 y en 2023 únicamente 24. El aumento de la presencia en redes sociales y el trabajo de los gestores y gestoras ha hecho posible esta mejora de los datos. Se trata de casi el triple de adopciones respecto al año anterior y seis veces más que en 2023".

"Desde el inicio de la presente legislatura se han realizado un total de 722 intervenciones veterinarias con felinos. A estas se suman otras 580 intervenciones llevadas a cabo por la policía, el equipo de voluntariado y el equipo de bienestar animal, que incluyen rescates, capturas, mediaciones y tramitaciones, entre otras actuaciones. El total de adopciones asciende a 208 y el de esterilizaciones a 328. El gasto económico total suma 81.912 euros", prosiguen las mismas fuentes municipales.

A su vez, desde el Ayuntamiento añaden que "esta labor está coordinada por el equipo de Bienestar Animal y cuenta con un equipo de gestoras encargadas del mantenimiento de las colonias felinas, así como con voluntarias responsables de las adopciones. Un trabajo conjunto y colaborativo que, en definitiva, está dando excelentes resultados".

La concejala de Bienestar Animal, Susanna Gomar, ha declarado: «Estamos muy satisfechas con el trabajo que estamos realizando desde Bienestar Animal con las colonias felinas. Los datos demuestran que Xatigats funciona y que el modelo con el que trabajamos da resultados. La gente está más involucrada, es más respetuosa y, poco a poco, hemos creado una mayor concienciación, lo que se ha traducido en un gran número de adopciones felinas». Y ha añadido: «Quiero dar las gracias al equipo de voluntarias que hace esto posible y que realiza una labor a menudo invisible, pero muy importante y muy necesaria para nuestra ciudad. ¡Enhorabuena!».