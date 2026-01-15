Los cambios para acortar la Entrada en Ontinyent se someten al voto de 4.000 festeros

Los festeros y festeras de Ontinyent deciden este domingo si avanzan hacia una Entrada de Moros i Cristians más dinámica, más ágil y más vistosa, recortando su duración, o si la mantienen tal como se celebra actualmente. La Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, entidad organizadora de los festejos morocristianos de la capital de la Vall d’Albaida, declarados de Interés Turístico Internacional, ha convocado este próximo domingo, 18 de enero, una asamblea para someter a votación la propuesta de Festers para reorganizar el acto central de las fiestas.

"Filaes" en la Entrada de Ontinyent de las pasadas fiestas, de 2025. / Perales Iborra

La asamblea extraordinaria con la votación de la propuesta de modificación de la Entrada comenzará a las 9 horas de este domingo, en el Casino de la Societat de Festers. Unos 4.000 festeros y festeras -los socios mayores de edad que estén al corriente de las cuotas- están llamados a las urnas, que se abrirán a las 9:30 horas y se cerrarán a las 13.30 horas. Cuatro horas para votar la propuesta de “optimización” de la Entrada de Moros i Cristians de Ontinyent.

La reestructuración de la Entrada se sustancia en la limitación de la participación de bandas de música. Las comparsas sin cargos contarán con un máximo de dos bandas, mientras que las que ostenten cargo (Capitania o Ambaixada) podrán contar con un máximo de diez bandas. Además, se plantean algunas excepciones de aniversario, para las comparsas sin cargo que celebren los 25, 50, 75, 100… años de historia, que podrán incorporar una tercera banda de música.

Músicos en la Entrada de Moros i Cristians de Ontinyent de este pasado 2025. / Perales Iborra

Para recortar la duración de la Entrada de Moros i Cristians, que se divide en dos desfiles, uno para el bando cristiano y otro para el moro, y que en conjunto se alarga más de siete horas -comienza a las 18 horas y finaliza pasada la 1 de la madrugada, incluso más allá de las 2 de la madrugada en algunas ocasiones-, Festers también propone marcar y cronometrar la salida de las comparsas, evitar huecos e interrupciones en el recorrido con puntos de control y con un porta-guión como separador, así como equilibrar los dos desfiles, con una duración de unas tres horas para cada bando.

La Societat de Festers, que ha estado trabajando más de un año en la propuesta, ha allanado el camino para que los cambios planteados salgan adelante. La entidad festera ha consensuado las medidas con las 24 comparsas y ha buscado el máximo apoyo posible. La propuesta definitiva se presentó el 13 de noviembre y Festers celebró dos jornadas, los días 20 y 27 del mismo mes, para explicar los cambios a toda la ciudadanía, tanto festeros como personas no integradas en las comparsas. Además, entre los días 2 y 10 de diciembre, la asociación mantuvo reuniones con las 24 comparsas para aclarar las posibles dudas que estas plantearan. Y la Junta de Gobierno de la Societat de Festers, donde están representadas todas las “filaes” avaló los cambios planteados, en una votación en la que la mayoría de los presentes aprobó la propuesta. Festers consiguió el respaldo necesario en este órgano, dos tercios de los votos -una mayoría calificada.

La Societat de Festers ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que anima a los festeros y festeras a participar en la votación y decidir “el futuro de nuestra Entrà”. La entidad explica todo el proceso de la propuesta y expone que “no ha sido un trámite: ha sido un proceso de trabajo serio, paciente y honesto, compartiendo datos y criterios para que tú puedas formarte una opinión sólida. Hoy la decisión es tuya”, alienta el escrito de Festers. Afirman que como Junta de Gobierno “hemos hecho lo que hacía años que era necesario hacer: abrir un cajón que todos sabíamos que estaba y poner luz a unas cifras que, con el crecimiento actual y futuro, nos obligan a pensar en grande y a largo plazo”. Los cambios planteados ahora para recortar la duración de la Entrada y celebrar un acto más dinámico, ágil, vistoso y atractivo para los espectadores hace años que se barajan en la entidad festera.

Un grupo de mujeres de una comparsa cristiana desfilando en la Entrada de Ontinyent de 2025. / Perales Iborra

El escrito, firmado por el presidente de la Societat de Festers, Ricardo Calabuig, recalca que la entidad no quiere imponer los cambios, sino que se implanten con el máximo acuerdo. “No imponer, sino proponer; ni mirar el corte plazo, sino asegurar un modelo sostenible, que cuide al espectador y la identidad de la fiesta”, subraya el comunicado, que también expone que “la propuesta que sometemos a voto tiene vocación de futuro: ordena el tiempo del acto para que sea previsible y disfrutable independientemente del número de festeros de hoy o de mañana, y lo hace sin tocar la esencia de lo que somos. Calidad por encima de cantidad, con excelencia en música, boatos, escuadras, indumentaria y ballets, y con el máximo respeto al público que llena las calles y plazas”.

Festers apela a la transparencia y la democracia y señala que la entidad ha ofrecido toda la información y una propuesta “trabajada” y, tras ello, pide la decisión a los socios y socias. “La fiesta es de todos; la decisión, también”, concluye.