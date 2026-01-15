El Eset Ontinet inicia la segunda vuelta visitando al líder, el CB Alginet

Este próximo domingo los dos equipos Eset Ontinet del Ontinyent Club de Bàsquet tienen una cita con la competición. El equipo masculino se enfrentará al CB Alginet, líder de la competición, y el femenino competirá en casa con el CBC Campello.

Las chicas del Eset Ontinet femenino. / Ontinyent CB

Las primeras en jugar serán las chicas del femenino. El domingo, a las 12.00 horas, recibirán al CBC Campello en el pabellón Fernando Rubio. Las ontinyentinas retoman la liga después del descanso de Navidad con un exigente reto: no perder ninguno de los partidos para poder clasificarse para la Fase de Ascenso. El equipo dirigido por Tono Amador no ha perdido deportivamente ninguno de los encuentros disputados, pero un error burocrático derivado de un cambio en el sistema ha hecho que la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana le haya dado como perdido el partido disputado en la primera jornada. Esta situación, sumado a los buenos resultados del CB Aspe (con solo una derrota) y del Helike Baloncesto (también invicto), hace que el equipo no se pueda permitir perder ningún encuentro para asegurarse la clasificación para luchar por el ascenso.

El Eset Ontinet masculino también jugará el domingo. El conjunto de Sama ha cerrado la primera vuelta con cuatro victorias y ocho derrotas y ocupando el noveno puesto en la clasificación, de un total de trece. Para el partido de esta jornada, el primero de la segunda vuelta, los ontinyentins viajarán a casa del líder invicto: el CB Alginet. El partido tendrá lugar a las 18.00 horas en el pabellón municipal de Alginet. Será un duelo complicado, donde los de Ontinyent llegan marcados por la baja de Marcos Taeño, pero también con la recuperación de José Ibáñez, que volvía a la pista de juego en la última jornada, donde ganaban al Lucentum Alicante por 60-81.