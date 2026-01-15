Los holandeses lideran la compra de viviendas por extranjeros en Xàtiva y Ontinyent

Hay quienes buscan sol y calidad de vida, pero también quienes ven en el mercado inmobiliario de las ciudades de interior la oportunidad perfecta para rentabilizar sus inversiones. Los compradores extranjeros concentraron prácticamente el 20% de las adquisiciones de viviendas en Xàtiva durante el año pasado. De las 595 operaciones que se formalizaron entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, 116 fueron suscritas por personas de origen foráneo, según los datos facilitados por el Portal Estadístico del Notariado.

Los ciudadanos de Países Bajos son los principales inversores, al capitalizar el 10,43% de esas transacciones, con la adquisición de 12 inmuebles. Un 3,4% del total de compradores extranjeros de vivienda en la capital de la Costera son holandeses no residentes en España.

Los británicos y los ciudadanos rumanos son los siguientes por volumen de adquisiciones, empatados al copar ambas nacionalidades el 9,57% del total de operaciones inmobiliarias respectivamente. En estos casos, todos los compradores son residentes españoles. Los búlgaros afincados en la zona adquirieron el 6,96% de las viviendas traspasadas en Xàtiva, mientras que los franceses se hicieron con el 6%. Ciudadanos del país vecino que no viven en España compraron un 2,61% de los inmuebles que cambiaron de manos en 2025.

La estadística se mueve en términos bastante similares en Ontinyent, donde las personas extranjeras compraron cerca de un centenar de las 561 viviendas vendidas entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 (el 17,3%). El 23% de esas transacciones fueron promovidas por ciudadanos de Países Bajos, que adquirieron un total de 22 inmuebles. Llama la atención que el 7% de los compradores extranjeros en la localidad son holandeses no residentes, es decir, inversores.

Las siguientes nacionalidades por volumen de compra de viviendas en Ontinyent son la marroquí y la rumana, que formalizaron el 12% de las escrituras ante notario. Los británicos adquirieron el 6% de los inmuebles residenciales, mientras que los armenios se hicieron con el 5%.

Sin vivienda nueva en Ontinyent y subida de precios del 20% en Xàtiva

Según el Portal del Notariado, el importe medio de las compraventas de viviendas en Xàtiva el año pasado se situó en 99.499 euros (736 /m2), tras incrementarse los pecios casi un 20%. La superficie de los inmuebles vendidos rondó como promedio los 135 m2. El 91,26% eran de segunda mano y un 8,74%, vivienda nueva. Los pisos concentraron el 73,11% de las operaciones. El resto (el 26,89%) eran casas.

En Ontinyent, en cambio, destaca la casi total ausencia de las viviendas de obra nueva en las ventas cerradas durante el mismo periodo, puesto que el 99,47% de las transacciones inmobiliarias atañeron a viviendas de segunda mano, con una superficie media de 145 m2. El precio creció en menor medida que en Xàtiva, un 13,14%, y el importe medio de las operaciones alcanzó los 101.680 euros. El 70% de los inmuebles traspasados fueron pisos, por un 29% de casas.

El perfil medio del comprador de vivienda en ambas capitales comarcales es muy similar. Su edad media es de 44 años. Sin embargo, mientras que en Ontinyent domina el mercado la franja que abarca de los 31 a los 40 años (firmaron el 33% de las escrituras), en Xàtiva los ciudadanos de 41 a 50 años son los principales compradores (el 29,64% de las operaciones). El 14% de los inversores de Ontinyent y el 8,5% de Xàtiva tienen menos de 31 años.

Los operadores jurídicos (abogados inmobiliarios, gestores o asesores fiscales) firmaron el 12,73% de las transacciones en Xàtiva y el 8,7% en Ontinyent.