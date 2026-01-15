De la Llosa de Ranes al Congreso: Evarist Aznar jura el cargo como diputado

El exalcalde de la Llosa de Ranes, Evarist Aznar, ha tomado este jueves posesión como diputado del Congreso por el PPCV. El exdirigente popular de la Costera ha jurado el cargo en la cámara baja desde su nuevo escaño después de la salida del alcalde de Benavites, Carlos Gil, que ha sido nombrado como nuevo secretario autonómico de Política Institucional, dentro de la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia de la Generalitat. Un cargo que le ha obligado a dejar su acta.

Aznar fue el imbatible alcalde de la Llosa de Ranes durante 20 años, tras conquistar cinco mayorías absolutas consecutivas, entre 2003 y 2023. En plena debacle de los suyos en la comarca en 2019, fue el único primer edil que consiguió revalidar el triunfo. También fue el alcalde más longevo de la Costera.

El además exdiputado provincial por la demarcación de Xàtiva -un puesto en el que fue sustituido por el actual presidente de la diputación, Vicent Mompó, en 2019- renunció en 2023 a repetir como alcaldable y cedió el testigo a Salvi Pardo, que en los últimos comicios locales fue elegida como nueva alcaldesa de la Llosa de Ranes.

Evarist Aznar ocupó el octavo puesto en la lista del PP por la provincia de Valencia en las elecciones generales de julio de 2023. Tras dejar el acta Esteban González Pons (que se fue como eurodiputado) y Carlos Gil, le ha llegado el turno para entrar en el Congreso.

Felicitaciones en el PP

Desde el PP de la Llosa de Ranes han dado la enhorabuena a Aznar por su nuevo cargo. "Seguro que haces un grandísimo trabajo por todos los valencianos y valencianas. Todo un orgullo para la Llosa de Ranes", han indicado en una publicación.

"He tenido la suerte de aprender del mejor en el servicio público, en querer al pueblo y en trabajar sin descanso por él. Todo ese esfuerzo de años al frente de la alcaldía de nuestro pueblo tiene su recompensa ahora", escribió por su parte la alcaldesa de la Llosa, Salvi Pardo. "Todo un orgullo para los llosers y lloseres y para las personas que te admiramos y valoramos. Seguro que haces un grandísimo trabajo defendiendo los intereses de los valencianos y valencianas", indicó.