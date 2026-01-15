Un nuevo espacio cooperativo para dinamizar el casco antiguo de Xàtiva

Es una dinámica que se registra en muchas ciudades: los cascos históricos languidecen por falta de actividad. Comercios de toda la vida bajan la persiana y los locales y bajos comerciales vacíos se acumulan. Así ocurre -por ejemplo- en muchas arterias del entramado antiguo de Xàtiva.

Una de ellas es la calle Trobat, donde los carteles con los típicos mensajes de «se alquila» pueblan varias fachadas desde hace tiempo. Ahora, uno de estos espacios va a contar con nuevos moradores en unos meses. Cendra Cooperativa ha firmado un contrato de alquiler de varios años para trasladar sus dependencias en la capital de la Costera a un bajo de 245 metros cuadrados. La idea, según apuntan los responsables, es ubicar su taller de estampación y tienda en las instalaciones y combinarlo con un nuevo espacio para actividades realizadas por asociaciones y entidades sociales. Carles Vercher y Helena Sauco son los impulsores de la iniciativa: «Es un espacio que se adecua a lo que buscamos. Miramos otros, pero este nos gustó. Trabajamos con muchas asociaciones y sabíamos de la necesidad de contar con una zona para hacer cosas, ya sean talleres o charlas, por poner dos ejemplos. Hay un doble propósito: tendremos un lugar para nosotros, pero también se lo podremos ofrecer a las entidades para que hagan actividades. Además, está emplazado en el caso antiguo de Xàtiva. Ayudamos a revitalizar una zona que se está perdiendo, que no debería ser solo de ocio. Es como ayudar recuperar una parte del barrio, nosotros somos vecinos del casco antiguo. Hemos tenido que negociar, pero todo ha llegado a buen puerto. El negocio nos funciona y ahora vamos a dar un nuevo paso».

Helena Sauco, Eva Calabuig y Carles Vercher, ayer en las nuevas instalaciones de Cendra Cooperativa. / Perales Iborra

Una vez firmado el contrato, están empezando el traslado desde su antiguo local y han comenzado la adecuación del bajo, ya que llevaba seis años sin uso. La cooperativa afrontará todos los gastos y cederá parte del espacio a las entidades sociales. La Caixonera, Ravaleres fanzineres, Avaeh, Apemanexa, Fepaeh, Magranes y Verd de Terra ya se han sumado a la aventura. «Estamos abiertos a proposiciones. La idea es ofrecer el espacio a todo aquel que lo pueda necesitar. Apostamos porque estas instalaciones sean un punto de fomento de la economía social. Es un espacio abierto. Estas asociaciones nos apoyan y han mostrado interés desde el principio. Pero, no es una lista cerrada, ni mucho menos. De hecho, también podemos contar con socios que nos puedan apoyar con una cuota mensual».

A su vez, han comenzado un proyecto de captación de fondos en goteo. com con varias recompensas. Ya superan los 6.000 euros y quedan 28 días. El objetivo es inaugurar en marzo, aunque creen que podrían empezar a trabajar antes.

«No hay espacios así»

Eva Calabuig pertenece al colectivo Magranes y a la Asociación de Personas y Familiares Afectados por Enfermedades Neurodegenerativas Adquiridas y No Adquiridas de Xàtiva (Apemanexa), entre otras entidades. Ayer valoró la iniciativa:«Creemos en el proyecto. A nivel estatal, autonómico y local hay una carencia de espacios donde atender a las personas y darles una atención especializada. Nuestra idea es sumarnos y tener un sitio de confianza donde atender a nuestros usuarios. Nosotros podremos ofrecer talleres a los usuarios. Es muy positivo». n