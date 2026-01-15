Ontinyent lleva a Fitur el nuevo “Club de Producte Mos” para consolidar la ciudad como referencia gastronómica

La ciudad de Ontinyent proyectará en la feria Internacional de turismo Fitur 2026 de Madrid la gastronomía local como atractivo turístico. Lo hará a través de la proyección del “Club de Producte MOS”, la marca gastronómica local abierta a establecimientos de varios tipos, como por ejemplo restaurantes, artesanos o bodegas, que al cumplir unos requisitos y adherirse pueden contar con un distintivo que representa la calidad de sus productos.

La regidora de Turismo, Mª José Alhambra, explica que “desde que pusimos en marcha la marca MOS hemos ido avanzando en el desarrollo del proyecto. La próxima semana tendremos dos momentos destacados dentro de este trabajo, puesto que el próximo lunes por la tarde en el Museu del Tèxtil entregaremos los distintivos a los primeros establecimientos adheridos y presentaremos la nueva web de MOS, y El miércoles en Fitur centraremos la promoción del turismo local en la puesta en valor de la marca gastronómica. El objetivo es dar un salto cualitativo en la promoción de Ontinyent como ciudad de referencia en ámbito gastronómico en las comarcas centrales, difundiendo la amplia variedad y calidad de nuestra oferta”.

Showkooking de arroz al horno y coca de Fira

Así, miércoles 21 de enero a las 12 en el estand de “València Turisme” de la Diputación de València, en el pabellón 7 de Ifema, tendrá lugar una presentación y, acto seguido, alrededor de las 12:30 horas, un showcooking a cargo de los restaurantes Casa Seguí y El Taulell, miembros de la asociación de hosteleros locales Ahval, que elaborarán en directo un arroz al horno y una tapa de coca de feria. La regidora recalca que “son acciones con las que queremos poner en valor el producto local, y en especial el embutido de Ontinyent, uno de los elementos principales en los dos platos que se elaborarán en el showcooking”.

Las autoridades que visiten el espacio de Ontinyent recibirán un detalle consistente en una botella de vino de las bodegas Can Leandro y embutido de Carnicería Ramón. En este espacio, además, se repartirán dípticos de MOS y el folleto general de información turística de Ontinyent en tres idiomas.