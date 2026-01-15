Ontinyent tendrá un espacio permanente en la Casa de la Cultura dedicado al Maestro Ferrero

El Ayuntamiento de Ontinyent creará este año un espacio expositivo permanente en la Casa de la Cultura dedicado al maestro José Mª Ferrero Pastor, autor de la emblemática marcha mora “Chimo” y una de las figuras culturales de mayor impacto en la historia reciente de la ciudad, que este año le dedicará una intensa programación para conmemorar el centenario de su nacimiento. Según se avanzaba en el acto celebrado en el Centro Cultural Caixa Ontinyent, el nuevo espacio expositivo en la Casa de Cultura estará situado en la primera planta del edificio, y al mismo se contará con numerosos materiales regalados a la ciudad por la familia del maestro, incluyendo partituras originales, archivos o instrumentos, “en un lugar que se está preparando con mucha cura y profesionalidad museística”, según apuntaron fuentes municipales. "Aprovechando el trabajo de archivo y recopilación para hacer el museo, se renovará la página web del maestro Ferrero, añadiéndole nuevas funcionalidades para difundir su obra", prosiguieron.

En cuanto al resto de programación coordinada desde la Comisión del Centenario, en el acto de presentación Valen y Hugo Bataller repasaban las previsiones existentes a estas alturas, a pesar de que la programación no está cerrada, y se pueden añadir actividades a lo largo del año.

El próximo acto previsto será sábado 14 de febrero, en el Teatro Calderón de Alcoi, donde la filà Marrakech ha organizado, con la colaboración de la Asociación San Jorge y del Ayuntamiento de Alcoi, un concierto de homenaje dedicado al maestro Ferrero. La fila Marrakech, que este año tiene capitanía, tendrá interpretará pasodobles del maestro Ferrero en la primera y segunda diana de las fiestas del 2026. En marzo del 2026, la Unión Nacional de Entidades Fiesteras, UNDEF, celebra su 50 cumpleaños y también el centenario del maestro Ferrero de tres maneras diferentes: En primer lugar, dedicarán su tradicional concierto anual a la música del maestro; la portada de la revista trimestral Infofiesta; y el 14 de marzo organizarán una mesa redonda alrededor de la música del maestro Ferrero a la sede de la UNDEF en Cocentaina.

Caixa Ontinyent también participará en la programación editando un cómic sobre el maestro Ferrero dentro de la colección Cadireta de Boga, y está preparando una exposición itinerante para escuelas y conservatorios. Los días 2 y 3 de mayo se celebrará en el Palau de la Música de València el 49.º Certamen de Bandas de Música de la Diputación de València, incluyéndose la obra de José María Ferrero “Fantasía Muladiana” como obra obligada. El mismo mes de mayo será la Asamblea Extraordinaria de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, en el transcurso de la cual se proyectará un video promocional dedicado al maestro Ferrero.

Además, en verano tendrá lugar el que se espera que sea uno de los actos más espectaculares de la programación: sábado 25 de julio a las 20:00 horas en la explanada de Tortosa y Delgado se celebrará un concierto extraordinario en tres bandas dedicado al maestro Ferrero, "con la participación de todas las sociedades musicales de Ontinyent en un escenario único rodeados por el río Clariano y la muralla, en un formato nunca visto a en la ciudad", según destacan desde el Ayuntamiento.

En agosto, la Sociedad de Festeros también se sumará el centenario y en la Entrada de Bandas de Moros y Cristianos se creará un nuevo galardón que se otorgará a aquella sociedad musical que haga la mejor interpretación de un pasodoble del maestro Ferrero. Además, al finalizar la entrada de bandas en la interpretación de "Chimo" la persona que dirigirá la marcha será la directora del Conservatorio Profesional de Música Josep Melcior Gomis e hija del maestro, Pilar Ferrero.

En diciembre la Asociación Cultural Nostra Terra colaborará de manera activa con este centenario dedicándole al maestro Ferrero la revista Almaig de 2026. El viernes 11 de diciembre de 2026 en un acto a la Sala Gomis se presentará la revista y el acto de conclusión del centenario. Y los días 18 y 19 de diciembre de 2026 al Teatro Echegaray, la Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent interpretará un poema sinfónico del maestro Ferrero, con un arreglo por orquesta sinfónica realizado por su hijo Daniel Ferrero.

"Además, durante todo el año también se efectuará una promoción a nivel nacional e internacional para conseguir que bandas de música de todo el mundo interpreten en sus conciertos el pasodoble del maestro Ferrero “Daniel Juan”, con la ayuda de Juan Antonio Alcaraz Argente. También está prevista la edición de un sello de correos conmemorativo del centenario, hecho del cual se darán detalles próximamente", comentan desde el consistorio.

En el acto de presentación del logotipo y de la programación de este centenario, coordinado por una comisión presidida por el alcalde de la ciudad, Jorge Rodríguez, el primer edil tenía palabras de agradecimiento para las personas integrantes de este grupo de trabajo, “con el que ha sido todo un placer poder trabajar codo a codo. Trabajo que ha servido para constatar que en Ontinyent, cuando nos unimos, cuando unimos fuerzas, creamos cosas maravillosas como las que vayamos a vivir con toda certeza este año".

Jorge Rodríguez tenía especiales palabras de agradecimiento para la familia del Maestro “por su generosidad, por no solo compartir los diferentes materiales que van a exponerse, las partituras, el piano, etcétera, sino compartir los sentimientos, las emociones, los recuerdos, todo aquello que vivisteis con él”. El alcalde también felicitaba y agradecía el trabajo de Jose Manuel Ferrero, diseñador del logotipo del centenario, para crear la imagen que va a representar la conmemoración.