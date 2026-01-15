La Pobla del Duc mantiene la supresión de la sirena de las 6 con el voto de calidad del alcalde

La Pobla del Duc seguirá sin escuchar la sirena de las 6 de la mañana tras no prosperar la moción presentada por el PP para reclamar el retorno de la alarma a esa hora -sí suena a las 12 h., las 15 h. y las 18 h.- en el pleno extraordinario celebrado este jueves al mediodía, en el que se debatía ese único punto en el orden del día. El voto de calidad del alcalde, Vicent Gomar, ante la ausencia de un regidor socialista, ha permitido desestimar la moción popular. Los cuatro ediles del PP y el concejal de Compromís votaron a favor de reinstaurar la sirena de las 6 de la mañana y los cinco ediles socialistas asistentes al pleno, de los seis de la formación, votaron en contra.

El alcalde, Vicent Gomar, interviene en el pleno de la Pobla del Duc de este jueves. / Perales Iborra

Justo después de sonar la sirena (a las 11:59), el alcalde, Vicent Gomar, iniciaba la sesión plenaria. El portavoz del PP, Óscar Bataller, defendió la moción por la recuperación del toque sonoro de las 6 de la mañana, suprimido desde el pasado verano por el gobierno municipal, alegando que “la sirena no es un ruido, es identidad, nos singulariza como pueblo”. Bataller criticó que “se ha tocado una parte esencial de lo que somos como pueblo” y apeló a la tradición y la simbología histórica de la sirena, “un patrimonio sonoro del pueblo”.

El PP también censuró que la decisión de suprimir la sirena se tomó “sin informar y sin dar ninguna explicación” a la oposición, denunciando que el PSPV “gobierna de forma opaca, poco transparente y poco democrática”, y reprobó que la supresión se sustancie en “una única denuncia” de un vecino. Los populares, además de presentar la moción, impulsaron una recogida de firmas. Se han recabado unas 350, aunque el alcalde denunció la duplicidad de algunas firmas, entre ellas la del propio portavoz del PP, que reconoció que ha firmado en la campaña en papel y en la plataforma digital.

El portavoz del PP, Óscar Bataller, durante su parlamento en el pleno de la Pobla del Duc. / Perales Iborra

En la moción popular, Óscar Bataller reclamó que se vuelva a programar la sirena de las 6 de la madrugada y que se cree un grupo de trabajo formado por historiadores, el cronista y representantes municipales para tramitar un expediente para solicitar la protección de la sirena como Bien de Interés Cultural inmaterial, así como que el ayuntamiento impulse acciones para divulgar la historia de la sirena porque “hay gente que no entiende el aprecio que tenemos a la sirena”.

El alcalde, Vicent Gomar, manifestó que “todos entendemos que la sirena es un bien patrimonial” y afirmó que el gobierno del PSPV que preside “quiere conservarla”, pero “hay que cumplir la ley”. Gomar aludió a la legislación autonómica en materia de contaminación acústica, que protege a la ciudadanía ante ruidos entre las 22 horas y las 8 horas. “Una ley que aprobó el PP en la Generalitat”, dijo Gomar, que añadió que la moción del PP de la Pobla “va en contra de la ley”. El primer edil esgrimió varios informes recabados por el ayuntamiento que advierten sobre esa “ilegalidad” de la sirena a las 6 de la madrugada y manifestó que “el Arzobispado de València también nos dijo que la ley del ruido está por encima del patrimonio” y señaló que durante las horas de prohibición del ruido “tampoco suenan las campanas”.

El portavoz del PP apuntó que la ley permite “algunas excepciones” y leyó los puntos de la normativa en los que se permitirían “ruidos”, como en fiestas. El alcalde replicó que “son días festivos concretos”, pero no de forma continuada, cada día del año, como perseguía la moción del PP. Sobre las acusaciones del PP de falta de información, Gomar reprochó a Bataller que “pediste la información ayer”, evidenciando el escaso tiempo para atender su solicitud.

El alcalde advirtió que la sirena, que suena como las alarmas que se emitían durante la Guerra Civil, con un estruendoso ruido para avisar a la población de bombardeos y ataque aéreo, supera el límite de decibelios permitidos, incluso durante el día, por lo que las reclamaciones a instancias superiores por recuperar la alarma de las 6 podrían hacer peligrar las otras que suenan a las 12, las 15 y las 18 horas. Por ello, pidió al PP trabajar por no perder esas sirenas, que ya mantienen ese patrimonio sonoro. Sobre la protección patrimonial, el alcalde apuntó que “hay que diferenciar la sirena, el aparato, del sonido. La sirena, como aparato, está protegida, ya que está en la iglesia, que tiene protección como bien local”.

Pleno de la Pobla del Duc sobre la sirena de las 6 de la mañana. / Perales Iborra

El regidor del PP planteó entonces que se recuperara la sirena de las 6 horas adaptándola a las medidas de encaje de la normativa, que “suene más floja”, para cumplir con los decibelios permitidos. El alcalde respondió que en el aparato que emite la sirena “no se pueden regular los decibelios” y además apuntó el sinsentido de recuperar una alarma que no se escucha. El PP pidió que se buscarán otras alternativas, pero Gomar insistió en la restricción horaria de la normativa del ruido. El alcalde planteó la creación de una comisión municipal del ruido, para abordar asuntos relacionados con la contaminación acústica, una propuesta que se dejó sobre la mesa para tratar en otras sesiones plenarias.

Compromís defendió su voto a favor de la moción del PP afirmando que “la sirena es un bien inmaterial que forma parte de nuestra memoria histórica, ha pasado de generación en generación”. El portavoz valencianista, José Miguel Mira, también criticó las “carencias democráticas” del equipo de gobierno, por eliminar la sirena de las 6 “sin informar” y por “la negativa a hacer este pleno”, y planteó la convocatoria de una consulta popular sobre la sirena.

“La bien pagà”

La sirena que suena en la Pobla del Duc es una alarma conocida como “la bien pagà” porque, según explican vecinos y vecinas del pueblo, la instauró “un cacique del pueblo” durante la posguerra, “para hacer acudir a los trabajadores del campo” que trabajaban en sus explotaciones. Los vecinos explican que “el cacique hizo pagar la sirena a los trabajadores, señalando que era su alarma, su despertador”.

La supresión de la sirena de las 6 genera división de opiniones en la Pobla del Duc. Los que la defienden apelan a la tradición y la memoria histórica de un elemento que avisaba a los trabajadores agrícolas para ir a trabajar a los campos. Los que no quieren que se recupere señalan que, con los tiempos actuales, se ha perdido ese aspecto social de aviso para acudir al trabajo que tenía y apuntan que la sirena sigue sonando, a las 12, a las 15 y alas 18 horas, por lo que la tradición se mantiene, sin alterar las horas de descanso del vecindario.