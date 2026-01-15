La Policía Local de Xàtiva extingue una hoguera en una casa "okupada" tras un aviso vecinal

El incidente ocurrió el pasado lunes 12 de enero, pasadas las siete de la tarde. Una patrulla de la Policía Local de Xàtiva apagó con unos extintores una hoguera que fue encendida en el interior de una vivienda que había sido "okupada" en el casco antiguo. El inmueble está emplazado en el número 32 de la calle l'Ardiaca -arteria cercana a la Plaça de la Seu- y fueron los propios vecinos quienes dieron el aviso.

Así, las fuentes consultamos han confirmado que "la actuación tuvo lugar el lunes por la tarde. Había una persona dentro de la vivienda. Tenía frío y había encendido una hoguera. Los agentes comprobaron lo que estaba haciendo y la apagaron con extintores para que el peligro no fuera a más. El hombre fue identificado".

La vivienda fue precintada con cinta policial, aunque la mayor parte de ese elemento de seguridad ya ha sido arrancado. Las fuentes consultadas han confirmado que el hombre identificado "no dio problemas y abandonó la vivienda al ser requerido".

El precinto pueso por la Policía Local ya ha sido casi arrancado en su totalidad. / Perales Iborra

Antecedentes

Tal y cómo ocurre en otras capitales comarcales, el casco antiguo de Xàtiva ha registrado durante los últimos tiempos varios intentos de ocupación de viviendas que no tienen uso y llevan tiempo abandonadas. La vivienda emplazada en el 32 de la calle Ardiaca cumple con este arquetipo. En marzo de 2025 el gobierno municipal confirmó que se habían registrado diez denuncias por usurpación de viviendas en la ciudad. Y varios inmuebles han sido precintados por la Policía Local tras registrarse intentos de ocupación. Y en páginas webs especializada prolifera la venta de este tipo de activos en las capitales comarcales de la Costera y la Vall d'Albaida, normalmente por debajo de los precios del mercado.