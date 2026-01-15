El Puertollano y el València se enfrentan en el Genovés por el liderato en baloncesto en silla de ruedas

El pabellón Paco Cabanes del Genovés será el escenario de un interesante duelo por el liderato en la liga de baloncesto en silla de ruedas. El CB Genovés organiza por tercer año consecutivo un partido de esta modalidad de baloncesto con el objetivo de darle visibilidad. Este año, el partido es un duelo entre los dos equipos invictos en la competición y que luchan por el primer puesto. El AMIAB Puertollano de Madrid y el AGC ADIV València se enfrentarán el próximo domingo, 18 de enero, a las 12 horas en el pabellón del Genovés.

El Baloncesto en Silla de Ruedas es una vertiente más de uno de los deportes arraigados en el Genovés. Con la excusa de generar iniciativas vinculadas al deporte de la canasta, el CB Genovés organiza este partido por tercer año consecutivo. Un encuentro que "da visibilidad a una modalidad de baloncesto no tan mediática, pero no menos espectacular", destacan desde el club de la Costera. Si el baloncesto y más concretamente el baloncesto de formación está muy arraigado al Pabellón Paco Cabanes, el baloncesto en silla de ruedas también quiere estar presente y abrir su camino. Dos equipos que compiten a nivel estatal, que van invictos y que luchan por el ascenso a la superliga jugarán un partido de baloncesto en silla de ruedas en el Genovés. “Es una muy buena oportunidad para ver un baloncesto diferente al que estamos acostumbradas a presenciar, y que a buen seguro no nos dejará indiferentes”, comentaban desde el club estos días previos al partido. El AMIAB Puertollano y el equipo valenciano están en el momento más importante de la temporada. Una victoria en este partido les da un empujón para conseguir el ascenso a la soñada Superliga de Baloncesto en Silla de Ruedas.

El Genovés vuelve a mostrar que el deporte es una buena herramienta para trabajar otros muchos aspectos vinculados a los valores. Con él pretende ser un punto de partida a otros muchos más, todos ellos evidentemente con una vertiente educativa y de formación orientada a las más pequeñas y pequeños del club, resaltan. En esta línea, el CB Genovés manifestaba que “si nuestro club tiene algún objetivo, este es formar, educar a través del baloncesto, por eso siempre tenemos en mente iniciativas que potencian esta finalidad. Ahora es el turno del baloncesto en silla de ruedas, y lo hacemos con un partido de primer nivel estatal. El baloncesto lo consideramos como un deporte con un gran potencial educativo y, por tanto, todas las personas tienen cabida en este deporte”. Además, el club agradecía a las dos entidades que han hecho posible que se dispute este partido en La Costera, “dar las gracias a Aspromivise y AGC ADIV por confiar en nosotros para albergar este partido. Tres entidades que trabajan en la misma línea, facilitar la vida de las personas a través del deporte”.

El domingo día 18 de enero, a las 12 horas, el Pabellón Paco Cabanes del Genovés volverá a ser epicentro del baloncesto a nivel comarcal. Y además con el aliciente de ver un encuentro vital en las aspiraciones de la temporada de ambos equipos.