Xàtiva lleva a Fitur LGTBI+ 2026 una reinterpretación del baile de la Moma "desde una mirada diversa"

Xàtiva tendrá especial protagonismo en la nueva edición de Fitur LGTBI+ que se celebra en Madrid. Según exponen los organizadores en un comunicado, la capital de la Costera reforzará su visibilidad como destino "LGTBI friendly" con la destacada incorporación del Baile de la Moma a la programación cultural del evento.

La tradicional danza de la Fiesta del Corpus se llevará al escenario del evento reinterpretada "desde una mirada diversa".

Fitur LGTBI+ se celebrará entre el 21 y el 23 de enero en el pabellón 9 de Ifema Madrid, bajo el lema ‘Mucho más que turismo’/’Beyond Tourism’. El programa se desarrollará con una agenda dirigida al profesional que ofrecerá diferentes presentaciones, encuentros y contenidos sectoriales, además de oportunidades de networking, mientras que, durante el fin de semana, 24 y 25 de enero, abrirá sus puertas al público con propuestas culturales, espectáculos y experiencias vinculadas a la visibilidad y la expresión artística.

El primer día, el 21 de enero, empezará con un recorrido por algunos de los destinos y eventos más representativos del turismo LGTBI+. Madrid y Torremolinos abrirán la agenda, dando a conocer las principales líneas de su programación para 2026, y tendrá lugar una intervención especial dedicada a los Gay Games XII València 2026.

A lo largo de esta jornada se sucederán también propuestas de ámbito internacional y nacional como Greater Miami & Miami Beach, que compartirá su posicionamiento como destino referente, junto a citas consolidadas como el Cullera Beach Pride 2026, que adelantará las novedades de su próxima edición.

La agenda del 22 de enero pondrá el acento en la cooperación, la estrategia y el papel de los destinos como agentes de cambio. La Red Española de Destinos por la Diversidad hará balance de los avances logrados durante 2025, mientras que Sevilla expondrá el trabajo realizado para ser sede de la ILGTA 2026.

A lo largo de la jornada se dará voz también a iniciativas como Orgullo de Comunitat, Ibiza Pride 2026, los modelos de éxito de la Costa Blanca, Gandia Pride 2026 o Benidorm, que compartirá su enfoque como destino LGBTQ+ friendly durante todo el año y nuevos destinos como Los Alcázares.

Ese mismo día se abrirá también un espacio para la reflexión internacional con la sesión ‘Future of Queerness in Travel: challenges and opportunities’, centrada en la creación de experiencias auténticas, una inclusión más profunda y el uso de la tecnología para avanzar hacia un turismo LGTBI+ más seguro, personalizado y sostenible.

Por su parte, el 23 de enero pondrá el foco en los territorios y en la diversidad como elemento identitario y motor turístico. La jornada comenzará con Chueca Diversa, que mostrará el valor del barrio madrileño como referente de comercio, cultura y diversidad, seguida de un recorrido por grandes citas del calendario LGTBI+ como el Orgullo de Madrid y Mr Gay España 2026.

A lo largo de esta jornada, distintos destinos compartirán su posicionamiento y propuestas como referentes del turismo inclusivo. Almería dará a conocer su potencial como destino LGTBI, mientras que Melilla abordará la diversidad desde una perspectiva intercultural.

De su lado, Extremadura reivindicará el turismo rural como espacio también comprometido con la diversidad, y Xàtiva reforzará su visibilidad como destino LGTBI friendly. La jornada incluirá una sesión específica dedicada al turismo trans, de la mano de Transexualia, centrada en la visibilización y las experiencias inclusivas dirigidas a este colectivo.

PROGRAMA DEL FIN DE SEMANA

Durante el fin de semana, Fitur LGBT+ completará su programación con una agenda cultural y artística abierta al público, en la que la diversidad se expresará a través de la danza, la música, la moda y los espectáculos en vivo.

La Red Española de Destinos por la Diversidad impulsará distintas propuestas culturales, entre ellas la actuación de la Agrupación Malpaís de la Corona de Lanzarote y el Baile de la Moma de Xàtiva, que llevarán al escenario tradiciones reinterpretadas desde una mirada diversa.

El programa incluirá además actuaciones como Vive Los Alcázares: Mar Menor que vibra con Orgullo, Pink Chadora: El Orgullo Norte de África se Viste de Rosa, Show Pride Ibiza, el cantante Javi Martín (Gran Canaria), el desfile del diseñador José Perea y una propuesta especial de Chueca Diversa.