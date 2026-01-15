Xàtiva mejora la red de agua potable en el entorno del IES Lluís Simarro

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado las obras de mejora de la red de agua potable en la calle Alfons el Magnànim, en el entorno del Instituto Dr. Lluís Simarro. Esta actuación se enmarca dentro del proyecto director de mejora de la red de agua potable del municipio.

Los trabajos consistirán principalmente en la instalación de nuevas válvulas, que permitirán avanzar en la sectorización de la red y mejorar el control de la presión del agua en esta zona del sector Palasiet. Esta intervención contribuirá a una gestión más eficiente del suministro y a la reducción de incidencias en el servicio.

Está previsto que las obras, con un presupuesto de 16.500 euros, tengan una duración aproximada de dos semanas. Durante este periodo, podría producirse algún corte puntual en el suministro de agua, que será debidamente avisado con antelación a la ciudadanía afectada.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva se solicita comprensión a vecinos y vecinas por las posibles molestias ocasionadas, y se destaca la importancia de estas actuaciones para la mejora del servicio de agua potable en la ciudad.

Jornada sobre la crisis de la vivienda

Por otra parte, el Salón Noble de la Casa de a Cultura acogerá este viernes 16 de enero alas 12 horas la jornada “Emergencia residencial y acción comunitaria en la sociedad valenciana”.

Según ha informado el consistorio setabense, esta iniciativa tiene como objetivo generar un espacio de reflexión y debate en torno a la crisis de la vivienda, la marginalidad social y el papel de la acción comunitaria ante los nuevos retos residenciales que afectan a la sociedad valenciana.

La jornada contará con la intervención de Juanma Agulles, profesor de Sociología de la Universidad de Alicante y autor del libro Vagabundias, quien abordará la marginalidad y el conflicto residencial. Asimismo, los arquitectos Carmel Gradolí y Maite Palomares, profesores de la Universitat Politècnica de València, analizarán el papel de la arquitectura frente a la actual crisis residencial.

La actividad será de entrada libre y gratuita hasta completar aforo, y el Ayuntamiento de Xàtiva invita a toda la ciudadanía, así como a profesionales y colectivos interesados, a asistir y participar en esta jornada de reflexión y diálogo.