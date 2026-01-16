Albaida rechaza la peatonalización del centro histórico los fines de semana

Los vecinos de las calles del centro histórico de Albaida han rechazado la peatonalización de este entorno durante los fines de semana. La consulta popular promovida por el gobierno municipal que preside Juan Carlos Roses ha arrojado una mayoría de votos (62,2%) por el “no” a la medida, que planteaba restringir la circulación y el estacionamiento en la Plaça Major y el Carrer Nou desde las 15 horas de los sábados hasta las 22 horas de los domingos. A la consulta participativa estaban citados los vecinos y vecinas mayores de edad empadronados en las zonas afectadas, el Carrer Nou, que abarca las calles Elíes Tormo y Sant Joan, la Plaça Major y el Carrer Major.

Una vecina votando en la consulta sobre la pacificación del centro de Albaida, el pasado jueves. / Perales Iborra

En la consulta popular, a la que estaban convocadas un total de 419 personas con derecho a voto, han participado 172 vecinos y vecinas (41,05%). De ellas, 107 han votado que no a la peatonalización (el 62,2%) y 65 han dicho que sí (37,8%), según los datos avanzados por el Ayuntamiento de Albaida este viernes al mediodía, cuando se había programado la apertura de la urna. La consulta popular ha estado abierta desde el 13 al 15 de enero, dos días en los que los residentes en estas calles han podido ejercer el voto en el consistorio.

Recuento de votos de la consulta sobre la pacificación del centro de Albaida, con el alcalde, este viernes. / Ayuntamiento Albaida

El alcalde de Albaida, Juan Carlos Roses, ha afirmado, tras conocerse los resultados, que “los vecinos decidían y se respetará su voluntad. Continuará como está y las restricciones de circulación y estacionamiento solo se llevarán a cabo en fiestas y actos festivos, tal como ocurre ahora”. Roses señala que ante la división de opiniones que podía suscitar la medida, el gobierno municipal planteó que el vecindario fuera el que decidiera si se aplicaba o no la medida. “Desde el ayuntamiento vimos que no teníamos que decidir nosotros, que el ayuntamiento tenía que lanzar la propuesta y que los vecinos decidieran. Hemos hecho la votación y ahora aplicaremos la voluntad de los vecinos. Respetaremos la decisión del vecindario. Estamos en democracia”, manifestaba el primer edil en declaraciones a Levante-EMV momentos después de conocerse los resultados.

Plaça Major de Albaida, con el Palau dels Milà i Aragó, en una imagen del pasado jueves. / Perales Iborra

El Ayuntamiento de Albaida probó, de forma experimental, la peatonalización del corazón del centro histórico durante los fines de semana pasados. Desde finales de noviembre, una vez concluyeron las obras de renovación y se reabrió el Carrer Nou, y hasta el pasado fin de semana, tras las fiestas de Navidad, puso en marcha la pacificación del entorno, con la restricción de la circulación y del estacionamiento en esta zona desde el sábado por la tarde y hasta el domingo por la noche. Durante algo más de un mes, el centro histórico ha quedado libre de vehículos durante los fines de semana, en emplazamientos como la Plaça Major, presidida por el Palau dels Milà i Aragó, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La medida había generado división de opiniones entre los residentes, y el ayuntamiento, antes de decidir si mantenía la pacificación, planteó la decisión al vecindario a través de la consulta popular. El gobierno municipal tenía la intención de llevar a cabo ya este próximo fin de semana la medida si el "sí" a la pacificación se imponía en la consulta popular.

Papeletas para la votación de la peatonalización del centro histórico de Albaida en el consistorio. / Perales Iborra

Finalmente, los vecinos y vecinas han rechazado, mayoritariamente, la peatonalización del Carrer Nou y la Plaça Major. Desde el Ayuntamiento de Albaida han manifestado que “los residentes han decidido. Se ha escuchado la voz del pueblo, y eso es lo más importante”, expresan tras dar a conocer los resultados del proceso participativo. El consistorio ha agradecido la “implicación de los vecinos y formar parte de esta decisión colectiva”, añaden. Con la voluntad popular, el consistorio informa que las calles seguirán como hasta ahora y este fin de semana, desde este sábado, se volverá a poder aparcar los fines de semana en el Carrer Nou y en la Plaça Major.