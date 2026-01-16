Amics de la Costera declara desierto el premio de ensayo Al-Xātibī
El jurado considera que ninguno de las obras presentadas tiene suficiente calidad para optar al galardón y a los 2.000 euros en metálico con que estaba dotado
L'Associació d’Amics de la Costera-Institut d’Estudis Comarcals ha declarado desierta la primera edición del Premio de Ensayo Al-Xātibī, convocado para jóvenes de 17 a 30 años.
El jurado considera que ninguno de los trabajos recibidos tiene la calidad exigida para optar al galardón. Este premio, promovido en colaboración con el Ayuntamiento de Xàtiva, la Mancomunitat de La Costera-Canal, varias empresas y las áreas Estudios Árabes de las universidades de València y Alicante, está dotado con 2.000 euros.
Al concurso se presentaron inicialmente cuatro originales. El jurado estaba formado por los profesores Germán Ramírez Aledón, Antonio Constán-Nava y Francisco Franco-Sánchez, y presidido por Vicent Torregrosa (presidente de Amics de la Costera), con Jordi Estellés como secretario.
El premio fue convocado en junio del año pasado con el objetivo de «promover entre los jóvenes la investigación de la presencia musulmana en el área de influencia de Xàtiva en el contexto del territorio valenciano, entre los siglos VIII y XVII, y facilitar la transferencia de conocimiento entre las universidades y la sociedad», explicaron desde Amics. La convocatoria es bienal, con lo cual la segunda edición tendrá lugar en 2026-27.
