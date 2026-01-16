El Atzeneta abre la jornada y la segunda vuelta de la competición en casa contra el Hércules B

Se ha disputado el cincuenta por ciento de la competición liguera en Tercera Federación, a falta de que algunos equipos recuperen la jornada suspendida por la meteorología adversa. El Atzeneta encara el inicio de la segunda parte de la competición con la extrema necesidad de mejorar a marchas forzadas para salir de la zona de descenso. Por su parte, el Ontinyent 1931, con una dinámica positiva y una clasificación cómoda, buscará asegurar cuanto antes la permanencia.

El sábado, el conjunto taronja repite en casa, segunda jornada consecutiva en el Regit. A partir de las 16 horas echará a rodar el balón con el Hércules “B” como visitante y con la dirección del encuentro a cargo de Jorge Navarro Irles, asistido en las bandas por Gaspar Lloret Soriano y Javier Gómez Guzmán. La pasada jornada, los de Luis Navarro cayeron por la mínima ante el Castellonense (0-1) y la derrota supuso entrar en zona de descenso. Las sensaciones de juego del equipo taronja no acaban de convencer, a pesar de los refuerzos llegados en las últimas semanas. Serán baja por sanción para este partido Luispa y Salva Brull, quien además arrastraba molestias físicas.

El Hércules es un equipo formado por gente muy joven que se encuentra clasificado a mitad de tabla con 20 puntos, a 6 del playoff y 5 por encima del descenso. En el último partido, los de Roberto Campillo cayeron en casa contra el Atlético Saguntino (0-2). Para el duelo de esta semana será baja por sanción Hamza. En el partido de la primera vuelta, el Atzeneta se impuso al filial herculano (0-3).

En la jornada dominical será el turno para el Ontinyent 1931, que visitará al Athletic Club Torrellano. A las 11:30 horas arrancará el partido, que será dirigido por José Francisco Ortuño Meseguer, asistido en las bandas por Joshua Vicedo Penedo y Pablo Fabregat Calixto. Los de Roberto Bas encadenan dos empates consecutivos. La pasada jornada repartieron los puntos con el Atlético Levante (0-0). Sin jugadores sancionados, el conjunto blanc-i-negre viaja con todo para buscar los tres puntos.

El Athletic Club Torrellano tuvo un inicio de liga brillante, en el que consiguió una cantidad de puntos importantes que a día de hoy lo mantienen aún en zona de playoff. Tras la destitución del entrenador José Manuel Mas, el equipo encadenó una racha muy negativa que se vio rota la pasada semana con la victoria frente al Villarreal “C” (3-2). El equipo alicantino ha sufrido esta semana una baja importante: Andújar ha sido fichado por el Cádiz y jugará en el Atlético Sanluqueño. En el partido de la primera vuelta, el Torrellano se impuso por la mínima (0-1).

El Atzeneta necesita con urgencia los tres puntos para intentar abandonar la zona de descenso, mientras que el Ontinyent 1931 buscará volver a ganar.