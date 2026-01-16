Convocan una "convivencia nudista" en Xàtiva

La Asociación Naturista Valenciana ha convocado una "convivencia nudista" a finales del mes de enero en Xàtiva. La actividad está dirigada solamente a los socios de la entidad y tendrá lugar en el albergue Casablanca: " Empezamos 2026 con una convivencia nudista en la histórica ciudad de Xàtiva que tendrá lugar del 30 de enero al 1 de febrero. Habrá música, magia, juegos, visitas al castillo y museos. El domingo celebraremos el día del árbol en Canals y asistiremos a los cuentacuentos, talleres, exposiciones y artesanía. No te lo puedes perder", exponen en su perfil en la red social Facebook.

Consultados por la iniciativa, desde la asociación han explicado que "es una convivencia en la que también realizaremos nuestra asamblea. La idea es visitar la ciudad. Nuestro ámbito de actuación es toda la Comunitat Valenciana y encontramos un espacio adecuado para el grupo. Actualmente, somos 160 personas. Lo que hacemos es actividades que tengan que ver con el nudismo y practicarlo como filosofía de vida. No vamos a ir por la ciudad sin ropa, pero sí habrá momentos en los que estaremos sin ropa de forma privada".

"El nudismo y naturismo es una filosofía de vida que conecta con la naturaleza. A la gente que le puede llamar la atención es porque igual no lo conocen", explican desde la agrupación.

Origen

El origen del movimiento naturista -y nudista moderno- se sitúa a finales del siglo XIX en Alemania con la cultura Freikörperkultur (FKK) según los expertos. Se popularizó en las décadas de 1920 y 1930 del pasado siglo XX, promovido por la búsqueda de salud y contacto con la naturaleza, aunque sus raíces filosóficas se remontan a prácticas en la antigüedad en culturas como la griega y romana.

Actualmente, no hay número censo exacto de personas que practican el nudismo o naturismo en España, pero el movimiento ha ganado adeptos en los tiempos modernos. De hecho, en muchas playas se permiten estas prácticas y hay comunidades como El Funoi en Tarragona que promueven un estilo de vida naturistas. Con el tiempo, la práctica se ha normalizado en regiones como el País Vasco y Baleares, siendo España un destino clave para el turismo nudista.