La Diputació costea con 2 millones de euros la reforma integral del parque Mestre Ferrero de Ontinyent

La Diputació de València aportará los cerca de 2 millones de euros del coste de la reforma integral del parque Mestre Ferrero, uno de los principales espacios verdes urbanos de Ontinyent, donde el ayuntamiento ha iniciado esta misma semana las obras correspondientes a la primera fase del proyecto. La primera fase de la reforma, que afecta aproximadamente 6.000 metros cuadrados, supone una inversión de casi 700.000 euros financiados íntegramente por la Diputació de València. Estas obras corresponden a un 40% de la superficie total del parque y constituyen el primer paso de un proyecto que culminará con la renovación de los 15.000 metros cuadrados del espacio verde entre este año y 2027.

Gandia y Enguix en la visita a las obras del parque Mestre Ferrero de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

Las obras eran visitadas este viernes por la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, y la regidora de Parques y Jardines, Sayo Gandia, quienes destacaban que “el inicio de las obras confirma la apuesta del gobierno de Ontinyent por la modernización de uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad. El parque Mestre Ferrero ha sido durando más de tres décadas un punto de encuentro, de ocio y de convivencia, y con esta actuación lo queremos adaptar a los nuevos tiempos, hacerlo más accesible, más sostenible y más confortable para todas las edades”.

Gandia ha remarcado que “es una actualización integral que respeta la esencia del parque y su vegetación, y que introduce mejoras en accesibilidad, en zonas infantiles y en convivencia gracias a la disposición del nuevo mobiliario urbano, y que también nos ayudará a evitar escapes de agua al renovarse las cañerías. En definitiva, un espacio que ganado en funcionalidad y en calidad, pensado para atender la seguridad y comodidad cuando niños y mayores”, señalaba.

Las obras de la fase I se ejecutan por parte de dos empresas: la parte relativa a obra civil, equipaciones e instalaciones, se adjudicó a la empresa Canalizaciones y Derribos Safor SL por un importe de 558.675,28 euros IVA incluido. En cuanto a la jardinería y a la instalación del abastecimiento de agua y del sistema de riego, se adjudicó a la empresa SA Agricultoras de la Vega de Valencia por un importe de 122.585,10 euros IVA incluido, sumando un total de 681.260 euros. La reforma integral del parque Mestre Ferrero se completará con una segunda fase, prevista para el periodo 2026-2027, que se encuentra en fase de redacción del proyecto básico y de ejecución, a cargo de la empresa Júcar-Arqing SL, quien también se ocupa de la dirección de obras de la primera fase y se encargará también de estas funciones a la segunda. Esta segunda fase contará con una inversión estimada que puede rondar los 1’5 millones de euros, también asumidos por la Diputació, que de este modo asumirá los cerca de 2 millones de euros de inversión total en la reforma del parque.

Natàlia Enguix ha subrayado que “la Diputació no solo financia esta primera fase, sino que se asumirá íntegramente también el coste de la segunda, haciendo posible una transformación completa del parque y una mejora muy significativa de la calidad de vida del vecindario”. Enguix ha enmarcado esta actuación dentro del conjunto de inversiones que la Diputació de València está ejecutando o financiando en Ontinyent durante la actual legislatura. Entre las actuaciones ya ejecutadas, ha recordado la aportación a la construcción de la nueva residencia de la Beneficencia o las urbanizaciones de las calles José Simó Marín, Ramón Llin y Músic Úbeda. Entre las obras en ejecución ha destacado la Plaza de la Concepción, la piscina cubierta, el nuevo centro Inclou-TEA y la primera fase del parque Mestre Ferrero, mientras que otros proyectos como las mejoras en el Carril o la reforma del pabellón polideportivo cuentan con fondos concedidos.

La vicepresidenta primera ha hecho hincapié en “el papel determinante del apoyo de la Diputació para hacer posible una inversión global de 15 millones de euros en la ciudad en esta legislatura”, una cifra que, según ha señalado, es posible “gracias a la fuerza de los votos, que permite que Ontinyent esté decidiendo en València y que las necesidades de la ciudad tengan una respuesta directa en forma de inversiones”.