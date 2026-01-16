Fallece Celia Domínguez, emprendedora de Xàtiva y símbolo de la lucha contra los tumores raros

Fue jefa de protocolo del Ayuntamiento de Xàtiva entre 2007 y 2011, presidió la sección de Jóvenes emprendedores de la asociación empresarial Adexa e integró la junta directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios Valencianos. Ejerció como mentora del primer programa de impulso para la promoción de mujeres a puestos directivos, promovido por Valencia Activa y la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Publicó varios libros y guías enfocados al desarrollo del talento, la comunicación pública y el emprendimiento, además de ser coach y docente colaboradora del IEBS Business School.

Pero la vida de Celia Domínguez cambió radicalmente a finales de 2021, cuando fue diagnosticada con un tipo de cáncer raro y muy agresivo que se llama carcinoma suprarrenal, un tumor que solo se da en una persona entre un millón. A partir de ese momento, lejos de bajar los brazos, decidió coger las riendas de su proceso y emprendió una cruzada para visibilizar su enfermedad y que se investigaran posibles tratamientos para este y otros tumores poco frecuentes, sin detenerse ante ninguno de los múltiples obstáculos que se encontró a su paso.

El fallecimiento de Domínguez a los 45 años de edad ha sido un duro golpe que deja una profunda huella en los múltiples frentes en los que se implicó la comunicadora. Hija del exconcejal del PP de Xàtiva Vicente Domínguez y hermana del también exedil Francisco Domínguez, la vecina de Xàtiva consiguió una oleada de apoyos que en 2022 le permitieron llevar al Senado la situación de su enfermedad rara y los problemas económicos a los que tienen que hacer frente las personas que las padecen, especialmente las trabajadoras autónomas como ella. Celia expuso su enfermedad a través de la plataforma Osoigo, que hace llegar a los políticos las peticiones de individuos y entidades.

Poco después, Domínguez logró un nuevo hito cuando la asociación de ámbito nacional PHEiPAS, que representa a los pacientes y familiares de tumores poco frecuentes, acordó la integración de los afectados por el carcinoma suprarrenal tras escuchar el testimonio de la setabense afectada por esta dolencia que se origina en la corteza suprarrenal y que representa solo el 0,02 % de los cánceres.

Hasta ese momento, el colectivo agrupaba a los afectados por fecromocitoma y paraganglioma maligno, tumores que se originan en la médula de la glándula suprarrenal y en los paraganglios extraadrenales. Ampliando el espectro de pacientes integrados en su seno, la asociación quiso aunar esfuerzos para poner el foco con más insistencia en la necesidad de una mayor investigación de estos cánceres poco habituales.

Voz en una iniciativa pionera de la AECC

Convertida en una suerte de detective de su propia enfermedad, Domínguez formó parte de una iniciativa pionera de la AECC que incorporó la voz del paciente en los procesos de adjudicación de ayudas a través del programa 'Patient Advocacy. La emprededora estuvo presente en 2025 en el II Encuentro Investigadores contra el Cáncer, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que reunió a más de 300 profesionales en Madrid. "Es muy importante que los investigadores nos pongan rostro", declaró entonces a El Periódico, medio del mismo grupo que Levante-EMV.

Celia contó en esa entrevista que tuvo que someterse a una agresiva intervención quirúrgica en La Fe en la que se le extirpó el 60% del hígado. Para su dolencia no había un tratamiento efectivo, pero no se detuvo nunca ante las adversidades y contactó con varios médicos e investigadores, reclutó a pacientes con la misma enfermedad y empezó a cambiar las cosas con el objetivo de lograr un ensayo que condujera a financiar fármacos para tratar el carcinoma suprarrenal.

En 2012, Domínguez recibió el premio a la mejor Experiencia Emprendedora de la Comunidad Valenciana del 2012. Era una apasionada de su trabajo que recorrió el territorio español impartiendo cursos de comunicación y liderazgo. Una visionaria muy involucrada además con el feminismo. También fue una persona muy querida en Xàtiva, de trato cercano y gran simpatía. Su muerte deja un gran vacío.