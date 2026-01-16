El fuego devora la mayor hoguera del mundo en Canals con una "cremà" multitudinaria

El ancestral ritual purificador del fuego ha vuelto a centrar esta noche todas las miradas en una abarrotadísima Plaça Major de Canals, donde la "cremà" de la mayor hoguera del mundo ha rendido el espectacular y esperado tributo anual al patrón Sant Antoni, tal como dicta la tradición de esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.

Las lluvias intermitentes que se han sucedido durante la jornada de hoy no han impedido que la "Bella Improvisada" -como ha sido bautizada este año la Foguera- haya sido rápidamente devorada por las llamas ante los numerosos fieles que se han congregado en torno a la monumental pira de 16 metros de altura, más "flaca" que otros años, coronada por una rama de naranjo y laboriosamente levantada por un grupo de nueve montadores que por primera vez asumieron el reto a comienzos de enero, antes de ser entregada a los festeros, el jueves. Con ella han ardido los deseos de los vecinos. A diferencia del año pasado, las precipitaciones no han hecho acto de presencia. Al caer viernes, hoy ha habido más gente que de costumbre.

Tras protagonizar las "solemnes vísperas" en una iglesia llena hasta los topes donde han resonando los clásicos cánticos previos al encendido, el párroco Emilio Úbeda ha prendido con una vela la traca que ha dado comienzo al esperado momento, junto a la Festera de Gràcia de Canals de 2026, Susana Miñarro. Una humareda muy intensa se ha apoderado rápidamente del ambiente en el enclave.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con el alcalde de Canals, Nacho Mira. / Perales Iborra

La cita ha congregado a un gran número de autoridades, con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a la cabeza. Era la primera vez que veía la Foguera y ha quedado impresionado. Lo han acompañado los consellers de Presidencia y Justicia, José Díez y Nuria Martínez (esta última oriunda de Canals). También han estado presentes el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y la vicepresidenta Natàlia Enguix, así como diputados nacionales, autonómicos y provinciales de diferentes partidos como Evarist Aznar, Fernando de Rosa, Àgueda Micó, José Muñoz, pepe Pla, Xelo Angulo, Carlos Flores Juberías o Roger Cerdà.

El primer día de la Trilogía festera lo ha abierto este viernes la bendición de los «parells» infantiles, seguida de la cabalgata de los festeros. A continuación, la Festera de Gràcia se dirigió a los vecinos para dar la bienvenida a las fiestas patronales. Después de la entrega de la Bandera de Sant Antoni Abat al festero que la custodiará en su casa durante los festejos, tuvo lugar la esperada declamación del Primer Vítol.

Momento del encendido a cargo de la Festera de Gràcia y los festeros. / Perales Iborra

Tras la tradicional Ofrena a Sant Antoni, en la que los vecinos llenaron la iglesia parroquial para portar flores al patrón, los actos de la mañana se cerraron con la misa de gracia.

Para este sábado, día marcado por los actos religiosos en honor a Sant Antoni, la previsión de lluvias amenaza con empañar los actos programados. A las 11 horas tendrá lugar la Misa Mayor por el patrón y a las 14 hay prevista una mascletà, condicionada por el tiempo. Por la noche, desde las 20 horas, devotos y devotas participan en la procesión por el casco antiguo.

Programación del domingo