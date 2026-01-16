Un incendio afecta a varias naves industriales en Ontinyent durante la medianoche

Un incendio registrado en un polígono industrial de Ontinyent durante la pasada medianoche ha afectado a varias naves industriales. Así, fuentes del Consorci de Bombers han explicado que "los bomberos intervinieron en un incendio industrial desatado una fábrica textil en Ontinyent, declarado a la medianoche. Además de la nave afectada por el incendio, el humo afectó algunas naves vecinas".

Hasta la zona se desplazaron "tres dotaciones de Xàtiva y Ontinyent, sargento, jefe de sector y oficial y, además, una dotación del Consorcio de Bomberos de Alicante como apoyo".

Uno de los efectivos movilizados por el incendio industrial localizado en Ontinyent. / Levante-EMV

Los primeros avisos del 112 se recibieron pasadas las doce el mediodía. El humo originado por las llamas causó que se movilizaran los servicios de Emergencia. Así, las fuentes consultadas confirman que -además de los bomberos- acudieron hasta el lugar de los hechos efectivos de la Policía Local de Ontinyent y de la Policía Nacional. El foco se localizó en una nave perteneciente a una firma comercial, aunque acabó afectando a varias parcelas industriales ubicadas en las inmediaciones. La propagación causó que se registraran importantes daños materiales, aunque no se sufrieron daños personales al ocasionarse de madrugada y no haber trabajadores en la zona.

La Policía Nacional está investigando en la actualidad las causas de lo ocurrido y los efectivos contra incendios finalizaron los trabajos de extinción pasadas las cuatro de la mañana, por lo que estuvieron en la zona durante varias horas. Ahora, los peritos serán los encargados también se analizar los daños generados en las instalaciones.