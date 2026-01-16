Un incendio afecta a varias naves industriales en Ontinyent durante la medianoche
Un siniestro en una firma textil movilizó a los bomberos y a la Policía Nacional, que investiga las causas del suceso, que se originó pasada la medianoche
Un incendio registrado en un polígono industrial de Ontinyent durante la pasada medianoche ha afectado a varias naves industriales. Así, fuentes del Consorci de Bombers han explicado que "los bomberos intervinieron en un incendio industrial desatado una fábrica textil en Ontinyent, declarado a la medianoche. Además de la nave afectada por el incendio, el humo afectó algunas naves vecinas".
Hasta la zona se desplazaron "tres dotaciones de Xàtiva y Ontinyent, sargento, jefe de sector y oficial y, además, una dotación del Consorcio de Bomberos de Alicante como apoyo".
Los primeros avisos del 112 se recibieron pasadas las doce el mediodía. El humo originado por las llamas causó que se movilizaran los servicios de Emergencia. Así, las fuentes consultadas confirman que -además de los bomberos- acudieron hasta el lugar de los hechos efectivos de la Policía Local de Ontinyent y de la Policía Nacional. El foco se localizó en una nave perteneciente a una firma comercial, aunque acabó afectando a varias parcelas industriales ubicadas en las inmediaciones. La propagación causó que se registraran importantes daños materiales, aunque no se sufrieron daños personales al ocasionarse de madrugada y no haber trabajadores en la zona.
La Policía Nacional está investigando en la actualidad las causas de lo ocurrido y los efectivos contra incendios finalizaron los trabajos de extinción pasadas las cuatro de la mañana, por lo que estuvieron en la zona durante varias horas. Ahora, los peritos serán los encargados también se analizar los daños generados en las instalaciones.
- Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días
- Aguado: 'Mercosur cerrará las fábricas españolas de zumos y acabará con el arroz de l’Albufera
- Los meteorólogos anuncian 'llevantà' en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: 'Puede haber daños en los paseos marítimos
- Confirmado oficialmente por la Generalitat: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- Fallece el catedrático de Literatura José Luis Canet, pionero de las humanidades digitales
- La Policía revisa los chats de Fortnite y Roblox del niño de 9 años que se quitó la vida en un pueblo de Valencia
- Las lluvias empañan una positiva campaña del aceite de oliva tras un 2024 crítico
- València prorroga por quince años más la concesión administrativa a los mercaditos