La Junta Local Fallera de Xàtiva estudia pedir que el 16 de marzo no sea lectivo

La modificación del calendario académico en la ciudad València -recientemente autorizada por la Conselleria de Educación a petición del ayuntamiento de la capital- para declarar el lunes 16 de marzo como día no lectivo en el cap i casal con motivo de las celebraciones falleras ha conducido a otros municipios como Torrent, Gandia Paterna o Sagunt a sumarse a la misma reclamación.

En Xàtiva, de momento, el Consell Escolar Municipal no ha recibido una petición formal de la Junta Local Fallera (JLF) para cambiar el calendario escolar, como se suele proceder en estos casos. La regidora de Educación y presidenta del citado órgano consultivo y de participación social, en cualquier caso, se muestra abierta a la posibilidad de atender una propuesta del ámbito fallero para añadir una jornada festiva más por las Fallas.

Consultado por Levante-EMV, el presidente ejecutivo de la Junta Local Faller, Paco Sisternes, se muestra proclive a formalizar la solicitud para intentar seguir los pasos del cap i casal, por lo que avanza que la cuestión se va a trasladar a la asamblea de presidentes de las diferentes comisiones para ser debatida, puesto que se requiere de consenso antes de evacuar la petición al ayuntamiento.

En caso de aprobarse la medida, el curso escolar tendría que acabar oficialmente un día después de lo inicialmente previsto, lo que -según el calendario actual- implicaría que, en lugar de acabar el viernes 19 de junio, debería finalizar el siguiente lunes 22 de junio.

El 16 de marzo se dispara la primera mascletà de la semana fallera en Xàtiva, según establece la programación aprobada. Por la tarde se celebra la entrega de premios.

Torrent lo vuelve a pedir

Torrent ha vuelto a pedir esta semana a la Conselleria de Educación que el 16 de marzo sea día no lectivo en la ciudad. Ya lo hizo este verano a través del Consejo Escolar Municipal (CEM) pero el área autonómica entonces dirigida por José Antonio Rovira lo denegó.

Ahora, tras la luz verde a que no haya colegio el 16 de marzo en València, el organismo que debate sobre las cuestiones educativas de la capital de l'Horta Sud, lo volverá a intentar. Será esta semana, cuando se celebre un nuevo pleno del CEM, en el que están representados ayuntamiento, familias y centros escolares. Así lo confirman fuentes municipales a este diario.