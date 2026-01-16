Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Momento dulce del Olímpic

"Perder algún partido se perderá, pero si se pierde, que nos pille en racha, con puntos en la mochila"

El entrenador del Olímpic, José Manuel Rueda, en un entrenamiento.

El entrenador del Olímpic, José Manuel Rueda, en un entrenamiento. / CD Olímpic

Félix Lluch

Xàtiva

La semana pasada era un casi, y salvo sorpresa, ésta será toda. El entrenador, José Manuel Rueda, podrá contar, con todos los jugadores: veintidós. El rival, el Carcaixent.

Lo ha dicho varias veces en las últimas semanas: está encantado de que los jugadores compitan durante la semana para ganarse un puesto en el once. Se nota. Corren mucho, aunque, a veces, como el mismo entrenador reconoce, las cosas no salen.

No le salieron durante noventa minutos ante el Benigànim, pero en el añadido, un potente disparo, un mal bloqueo y una buena posición le permitieron sumar los tres puntos, y darles un valor añadido por los empates de los predecesores en la clasificación, y por añadir una jornada más sin perder, por estar en racha.

Estamos en un momento dulce, toca aprovecharlo. Perder algún partido se perderá, pero si se pierde, que nos pille en racha, con puntos en la mochila, con goles, así se podrá reaccionar pronto porque, cuando uno está en un momento así, perder hace daño.

El momento dulce deportivo, sin embargo, no lo es tanto en lo social. Asistió afición a La Murta, es verdad, pero no toda la que puede esperar de ese buen momento deportivo, ni todos los socios. Aprobado justito, tal vez. La nota final es la media: vamos a esperar que nosotros, los aficionados, no bajemos la calificación final.

Porque el equipo ya está cumpliendo su parte; ahora toca que la grada no se quede a medio gas y acompañe, también, en este momento dulce.

