El Olímpic afronta un exigente compromiso en Carcaixent

El Olímpic afronta este domingo un exigente compromiso de Lliga Comunitat en el Camp dels Quatre Camins de Carcaixent, donde se medirá al Carcaixent a partir de las 16.30 horas. El entrenador del conjunto setabense, José Manuel Rueda, ha advertido durante la semana de la dificultad del encuentro, al que ha definido como “uno de los partidos más complicados que vamos a tener de aquí a que acabe la temporada”.

Rueda ha explicado que el equipo ha trabajado con normalidad durante la semana: “los martes y jueves los entrenamientos han salido bastante bien”, y ha señalado que la intención es “llegar al domingo con buenas sensaciones”. El técnico ha destacado además que el cuerpo técnico puede contar con toda la plantilla disponible, una circunstancia que está elevando el nivel interno del grupo: “poder contar con todos hace que la competitividad sea máxima” y que “cada semana haya que tomar decisiones difíciles”.

En ese sentido, el entrenador del Olímpic ha remarcado que “esta semana también va a haber una buena convocatoria y se tendrá que quedar algún compañero fuera”, algo que, según ha explicado, es consecuencia directa del nivel de trabajo del equipo. “Eso al final genera competitividad sana y eleva el nivel de los entrenamientos”, ha añadido.

Sobre el momento que atraviesa el conjunto setabense, Rueda ha subrayado la exigencia de mantener el rendimiento: “Sabemos que lo que estamos haciendo es muy difícil”, aunque ha insistido en la necesidad de seguir el mismo camino: “hay que disfrutar del momento, del camino y sin bajarnos de ese pistón de trabajo”. En esa línea, ha reiterado la mentalidad con la que se prepara cada jornada: “la semana en función la trabajas para ganar los tres puntos, o por lo menos nosotros trabajamos así”.

Respecto al rival, el técnico ha avisado de las dificultades que plantea el Carcaixent, al que ha descrito como “un equipo muy incómodo, te presiona, te obliga a tener pérdidas donde no deberías tenerlas” y que, cuando recupera el balón, “te obliga a correr 30 o 40 metros”. Además, ha recordado que el partido se disputará en césped natural, un factor a tener en cuenta: “cambia mucho también el tema del bote, del golpeo, todo eso”.

Rueda ha insistido en la importancia de adaptarse desde el inicio: “es importante desde el minuto o desde el calentamiento entrar bien”, y ha señalado que “los jugadores se tienen que adaptar lo antes posible”, ajustando el juego según las condiciones del terreno. Finalmente, el entrenador del Olímpic ha recalcado que el equipo debe centrarse únicamente en su partido: “aunque haya duelos directos, si tú no consigues los tres puntos, al final no te sirve de nada”. “Primero intentamos mirar, barrer nuestra parcelita”, ha concluido.

Benigànim y l'Olleria

El Benigànim recibe este sábado a las 16:30 horas al CDF Jávea, después de la derrota por la mínima de la pasada jornada ante el Olímpic, en el campo de la Murta de Xàtiva. El conjunto de la Vall d'Albaida necesita una victoria para marcar más distancia con los puestos de descenso. Por su parte, l'Olleria visita este domingo a las 17 horas al CFUD Calpe. Tras dos derrotas consecutivas, los de la Vall d'Albaida buscarán un triunfo que permitiría además igualar a un rival directo del que ahora le separan tres puntos.