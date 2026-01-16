Organizan una batida con 45 cazadores en la zona de Bixquert en Xàtiva

La Sociedad de Cazadores el Orión de Xàtiva ha organizado para mañana una batida con 45 participantes en la zona de Bixquert de Xàtiva. Así, el Ayuntamiento ha confirmado que mañana sábado quedará prohibido el paso desde las ocho de la mañana y hasta las cuatro de la tarde en la zona de la Font de la Quintana, Quadrado y la Senda de la Mel hasta la CV-620, aunque los cazadores exponen que "por seguridad los caminos estarán ya cerrados al paso desde las doce de la noche de hoy".

Abel Tortosa, secretario de la Sociedad de Cazadores, ha atendido a Levante-EMV y ha pedido precaución: "Llevamos toda la semana organizando la batida, hemos señalizado varias zonas y contaremos con voluntarios y tres efectivos de la Policía Local para tenerlo todo controlado. Pedimos a la gente que sea cívica y respete la prohibición".

La batida se centrará en la caza de jabalíes, una especie cinegética que registra una sobrepoblación en la Comunitat Valenciana actualmente. Consultado por el número de ejemplares que se pueden abatir, Tortosa comentó que depende de muchos factores: "Es algo muy relativo. Depende de los animales que salgan, de la puntería de los tiradores... dentro del acotado la población está en unos dos tercios, ha bajado. Todo se hace con permisos. El jabalí es un depredador de caza menor y realizamos un control mensual".

Cuestionado por la gestión de las piezas abatidas, el portavoz comentó que es una decisión adoptada por cada cazador: "Primero has de llevar las muestras al veterinario, por si hay triquinosis. También está la amenaza de la peste porcina. Por suerte, de momento aquí han salido todos sanos. Muchos cazadores apuestan por el consumo propio".

Preguntado sobre el desembolso a realizar por la batida, Tortosa lo cifró en unos 2.000 euros: "Pedimos a la población que sea cívica y sea consciente de que todo lo pagamos nosotros, no tenemos ayudas públicas. Este año no tenemos subvención porque el Ayuntamiento no la pidió a la Conselleria, pese a que lo recordé por sede electrónica y no me contestaron".

A su vez, el secretario de la Sociedad de Cazadores confirmó que en los últimos años no se han registrado polémicas con activistas como la registrada en el año 2019, que acabó en los tribunales: "Alguna vez algún paseante ha intentado entrar cuando no se podía, pero ha sido informado. O se ha encontrado naftalina, pero han sido episodios insignificantes. Las leyes han cambiado y ahora la multa inicial puede ser de 3.000 euros. Nosotros lo hacemos todo siguiendo la ley y pidiendo los permisos necesarios, que nos gestiona la Federación".