Polémica por los "cuartos" de basuras en diseminados y urbanizaciones de Ontinyent

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Ontinyent ha criticado la falta de información y consenso sobre la instalación de "cuartos" de basura en el diseminado y en las urbanizaciones para poder dar servicio al vecindario que no tendrá la recogida puerta a puerta en el marco del nuevo contrato de de la basura adjudicado a Fovasa.

"El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Ontinyent ya en el pleno mostró su posición sobre la problemática de estas áreas de aportación", apuntan. "Ahora de repente se han colocado estos 'cuartos' sin avisar a los vecinos que se encuentran a 10 metros de sus residencias", añaden.

El portavoz socialista José Antonio Martínez asegura que "el contrato no ha podido empezado de peor manera". "No se ha visto ninguna mejora en el servicio y lo único que vemos son acciones de espaldas a la ciudadanía y una carencia de transparencia", sostiene.

Martínez considera que estos "cuartos" de basuras y sus ubicaciones no cumplen la normativa. "Pero lo más grave es que no se han consensuado con el vecindario".

Desde el PSOE-PSPV de Ontinyent nos preocupa como la tasa de recogida de basura ha subido en 3 años de 48 euros (2023) hasta 136 euros (2026) y ahora vemos el despropósito de estas instalaciones que llegan a tener dimensiones desproporcionadas, hasta 80 m².

El regidor socialista se ha entrevistado con el vecindario que está sufriendo la instalación y que han expresado su preocupación. Martínez exige a la regidora de Sostenibilidad "explicaciones y una rectificación de las ubicaciones".