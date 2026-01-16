¿Cuáles son las hogueras más grandes del mundo según el récord guiness?

Es un concepto que forma parte de la tradición oral de la comarca de la Costera. Muchos se refieren a la Foguera de Canals como "la más grande del mundo". El evento paraliza el municipio e, incluso, la hoguera recibe un nombre propio: este año ha sido bautizada como "la bella improvisada". Sin embargo, que la Foguera de Canals ostente este título a nivel mundial no está claro. Desde hace años, la entidad Guinness World Records (GWR) es la autoridad mundial en registros en toda el planeta. El concepto "récord Guiness" está más que aceptado.

Por ello, solamente cabe ir a su buscador online para comprobar la veracidad de la afirmación de que la Foguera de Canals "es la más grande del mundo". Y no, no lo es.

Récord de altura

Así, cuando se busca el récord de la hoguera más alta en la página web de la entidad destacan la realizada en la localidad de Lustenau (Austria) el 16 de marzo de 2019, que superó los 60 metros. Se montó para celebrar el final de las festividades del Carnaval, en una tradición anual que se remonta a la Edad Media.

A su vez, en algunas páginas de referencia también se citan las festividades como la noche de San Juan en Ålesund (Noruega), donde se construyen hogueras espectaculares de más de 40 m de altura.

La hoguera más grande

Por lo que se refiere a la hoguera más grande, se cita a la realizada en la localidad holandesa de Scheveningen el 31 de diciembre de 2015. Ocupó un total de 8.695 metros cúbicos de superficie. En la web de los récods Guiness explican que "cada año, entre Navidad y Nochevieja, en la playa de Scheveningen, las localidades de Scheveningen y Duindorp compiten por construir la hoguera más grande. Con este nuevo récord, Scheveningen arrebata el título a Duindorp, que ostentaba el récord desde 2014".

Agustí Perales Iborra

¿Y la de Canals?

La Foguera de Canals es reconocida como "una de las más grandes de España y de Europa". Se quema a las 21 horas de este viernes y la fiesta tiene su origen en el siglo XVIII como agradecimiento a Sant Antoni por proteger al pueblo durante el terremoto de 1748.