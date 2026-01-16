La Vall es la comarca que más afiliados pierde y la Canal, la que más parados mayores de 44 años tiene

El año 2025 se cerró con un pronunciado descenso del desempleo en la práctica totalidad de los municipios de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida. Solo once poblaciones registraron pequeños incrementos en el indicador.

Según los datos del Servei Valencià d'Ocupació (Labora), La Canal lideró la bajada del paro en la provincia de Valencia en términos porcentuales, al acabar el ejercicio con un 16,23% menos de demandantes de empleo que en diciembre de 2024. Sin embargo, esta es también la segunda comarca de la Comunitat Valenciana con una proporción más elevada de parados de edades superiores a los 44 años, solo superada por Els Ports. El 66,7% de las 795 personas de este territorio inscritas en los portales de trabajo se encuadran dentro de dicha franja de edad.

La Vall d'Albaida, donde el paro bajó un 7,89% en 2025, figura igualmente entre las cinco comarcas valencianas con más desempleados mayores de 44 años (el 64% de los 4.413 inscritos). En la Costera, el número de demandantes de empleo cayó un 6,38% el año pasado (hasta los 3.989), y un 61,85% de ellos se encuentran en la franja de edad más avanzada. Aproximadamente la mitad de los parados en las tres comarcas tienen entre 25 y 44 años.

El sector servicio tiró con fuerza del empleo en 2025 en este ámbito geográfico, al cerrar con 252 parados menos en la Vall d'Albaida, 190 demandantes menos en la Costera y 107 menos en la Canal. En la suma de los tres territorios, el paro cayó en 21 personas en la agricultura, 83 en la construcción y 105 en la industria.

Por otra parte, la Vall d'Albaida fue la comarca de la Comunitat Valenciana que más afiliaciones a la Seguridad Social perdió en números absolutos en el cuarto trimestre de 2025 en relación con el mismo periodo del año anterior, con un descenso de 393 afiliados en un año. Porcentualmente, el retroceso fue del 1,2%, solo por detrás del registrado en el Rincón de Ademuz (-1,9%), según el último balance ofrecido por el Institut Valencià d'Estadística (IVE).

En la Costera y la Canal de Navarrés el indicador creció, pero por debajo de la media de la Comunitat Valenciana, con incrementos del 3,1% y el 2,4% respectivamente. El aumento de afiliados en Xàtiva y Ontinyent rondó el 3% y fue también inferior al promedio autonómico.

La Costera tiene 2.649 autonómos apuntados, 4 menos que hace un año, idéntica bajada a la experimentada en la Vall d'Albaida, donde hay 3.360 autónomos. En la Canal, la cifra aumentó en tres personas, hasta los 627 autónomos. En cambio, el número de empresas operativas se incrementó un 3,9% en la Canal (hasta las 374), un 2,2% en la Costera (2.031) y un 1,6% en la Vall d'Albaida (2.725).

El paro baja en 50 municipios

Por municipios, el desempleo bajó un 6% en Xàtiva, un 10% en Ontinyent, un 1,28% en l'Olleria, un 9,43% en Canals, un 13% en Enguera, un 3,74% en Bocairent, un 7% en la Llosa de Ranes, un 8% en Agullent, un 8,75% en l'Alcúdia de Crespins, un 6,37% en Benigànim, un 27% en Navarrés, un 13% en Anna, un 7% en Chella, un 52% en Bellús, un 25% en Pinet, un 30% en Montesa, un 30% en Bicorp, un 5,5% en el Genovés, un 7% en Llutxent, un 6,49% en Vallada, un 16% en Rotglà o un 24% en el Palomar.

En cambio, el paro subió en 2025 en Aielo de Malferit (+7,14%), Bèlgida (+6,45%), Benicolet, Benissuera, Bufali, Castelló de Rugat, la Granja de la Costera, Llocnou d'en Fenollet, Moixent (+0,41%) y la Pobla del Duc (+17%).