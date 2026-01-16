Xàtiva se presentará en FITUR 2026 como un destino turístico que apuesta por "la diversidad y la inclusión"

Xàtiva acudirá a FITUR 2026 con "una propuesta turística integral que refuerza su posicionamiento como destino cultural, sostenible y plenamente comprometido con la diversidad y la inclusión", según apuntaron desde el Ayuntamiento.

Las mismas fuentes municipales exponen que "en este marco, Xàtiva mostrará su compromiso con un modelo turístico moderno y responsable a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, una herramienta clave para avanzar hacia un turismo más sostenible e innovador, que conecta el desarrollo económico, la cohesión social y la puesta en valor del patrimonio, situando a las personas y la calidad de vida en el centro de la estrategia turística. En este sentido, se presentarán las diferentes actuaciones previstas dentro del PSTD, que cuenta con una inversión de 2 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation".

"Además, en la misma línea, también se presentará el proyecto vinculado al Plan de Destino Turístico Inteligente (DTI), que se incluye en la estrategia municipal para posicionar Xàtiva como un destino turístico inteligente, preparado para los retos de futuro. Este Plan DTI supone un paso fundamental para la obtención del sello de Destino Turístico Inteligente, reconocido a nivel estatal por SEGITTUR", prosiguen.

"Por otro lado, la tradición y la identidad popular también tendrán un papel relevante con la promoción de la Baixada de Sant Josep, una celebración emblemática y única, vinculada al mundo fallero, que combina devoción, cultura festiva y participación ciudadana y que forma parte del relato turístico de Xàtiva como una ciudad viva y arraigada a sus tradiciones. La gastronomía completará esta propuesta con un showcooking dedicado a la cocina tradicional de Xàtiva, con la participación del restaurante El Cullerot, que elaborará un arroz al horno", añaden desde el consistorio de la capital de la Costera.

"La presencia de Xàtiva en FITUR 2026 servirá también para mantener reuniones estratégicas por parte del alcalde Roger Cerdà, las concejalas implicadas y el personal técnico municipal, con el objetivo de intercambiar sinergias con otros destinos, instituciones y agentes del sector turístico, así como de explorar nuevos mercados y oportunidades que contribuyan a reforzar el posicionamiento de Xàtiva y a impulsar un modelo turístico sostenible, inclusivo y de calidad", comentan las mismas fuentes.

Un destino inclusivo

"En FITUR 2026 será protagonista la consolidación de Xàtiva como destino turístico LGTBIQ+, una apuesta estratégica que proyecta la ciudad como un espacio abierto, seguro y acogedor, donde la convivencia, el respeto y la libertad forman parte esencial de la experiencia turística, integrando la diversidad como un valor transversal en su oferta cultural, patrimonial y festiva", argumentan desde el Ayuntamiento.

"Además, el patrimonio inmaterial de la ciudad tendrá una presencia destacada con la exhibición del baile de la MOMA del Corpus, una de las manifestaciones culturales más singulares de Xàtiva, que se enmarcará en la temática de la diversidad y la inclusión, proyectando un mensaje simbólico de convivencia, pluralidad y respeto desde la tradición, y reforzando el vínculo entre cultura popular y valores contemporáneos", declaran.

"Con esta propuesta, Xàtiva se presentará en FITUR 2026 como un destino con personalidad propia, capaz de unir sostenibilidad, cultura, tradición, gastronomía y diversidad en una oferta turística coherente, inclusiva y orientada al futuro, posicionándose como un referente dentro del turismo diverso e inclusivo a escala estatal e internacional", apostillan.