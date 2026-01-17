La casa de Matilde Ridocci

Por Navidad, y en fechas señaladas, los profesores solemos rendir culto a la malograda Matilde Ridocci en el pub Café del Mercat, su casa natalicia, dato que muchos de sus visitantes en horario de tardeo y nocturno desconocen, y al que se podría poner remedio, repintando la placa dedicada a Matilde Ridocci García (1843-1922), que anuncia que allí nació la maestra precursora de la brecha salarial por cuestión de género. Sirva el artículo de hoy como acto de desagravio ante un sacrilegio más, cometido por esa minoría de energúmenos que micciona, trafica, ocupa ilegalmente, vocifera, eructa o vomita en espacio público, atentando contra lo más sagrado del corazón de Xàtiva, la Plaça del Mercat.

Matilde Ridocci, maestra y feminista. / Levante-EMV

Los Ridocci es otra de las grandes familias cuyos ancestros forman parte del genoma comercial de la plaça del Mercat. El apellido arraigó en Xàtiva a principios del siglo XIX, con la llegada a la capital de la Costera de los tatarabuelos de Matilde, José Ridocci y Catalina Giambonini, cuyos dos hijos, Juan Bautista y José, casaron con las hermanas María Gracia y María Dolores Magro, de procedencia maltesa. Los Ridocci Magro, por la línea de José, fueron los abuelos de Matilde, y unos grandes emprendedores. Tuvieron 7 hijos que dejaron una gran huella comercial y política en la ciudad. El padre de Matilde, Peregrín, abrió una tienda de cintas de sedas en el Mercat; el tío Francisco, una de quincalla al por menor, en lo que hoy es el actual pub; y la tía Catalina, otra de peines y tintes, en la calle Corretgeria.

Fueron también efímeros protagonistas de la vida política de Xàtiva. Participaron en la Revolución Gloriosa que destronó a Isabel II, e instauró en España el Sexenio Democrático, que llevó a la proclamación de una nueva constitución, al cambio de dinastía, y que tuvo su colofón con la proclamación de la Primera República, tras la abdicación del rey Amadeo de Saboya. Peregrín, el padre de Matilde, fue capitán de la milicia de Voluntarios creada para defender la constitución de 1869. Fue Voluntario de la Libertad, primero, y posteriormente, defendió la Primera República, de la que el tío José fue regente de la jurisdicción popular, es decir alcalde, y llegó a defender el carácter federal de la misma, adhiriendo a Xàtiva al cantón valenciano, que seguía un modelo político de descentralización y autogobierno similar a la Suiza o a los Estados Unidos de aquellos años, no del presente.

Edificio de Xàtiva que alberga actualmente el Café del Mercat y donde nació Matilde Ridocci. / Perales Iborra

Matilde nació un 12 de septiembre de 1843. Vivió los años convulsos del Sexenio Democrático ya fuera de Xàtiva. Ella respiró el aire de libertad sugerido por los valores constitucionales de 1869, como el sufragio universal masculino, el derecho de reunión o la libertad de cultos. Un año justo antes de que Prim gritara el Viva España con honra, ella ganaba por oposición una plaza de maestra en Teulada. Al año siguiente, entró como profesora en la escuela Normal de València, lugar donde enseñó durante 10 años, hasta que en 1878 empezó a dirigir La Escuela de Primera Enseñanza de Xàtiva, durante más de 21 años. Luego fue trasladada a la Escuela Superior de València en 1899, donde trabajó como docente durante casi veinte años más. Desde donde fue destinada a una escuela de Castellón, lugar donde logró la jubilación. Sumó un total de 54 años de servicios como Maestra Nacional.

Además de docente, escribió muchas obras dedicadas a la didáctica de la enseñanza como Higiene para escuelas de primera enseñanza, o de manuales básicos para la enseñanza de la física, química o de la historia universal. Fue representante de los maestros valencianos con motivo del Primer Congreso Pedagógico celebrado en Madrid en 1882, donde algunas de sus obras fueron premiadas con la Cruz de Alfonso XII. Fue precursora también del feminismo y de la denuncia de la brecha salarial entre géneros, al atreverse a reivindicar ante el Rey de España, durante aquel primer Congreso de Pedagogía, que las maestras cobrasen menos que los maestros por su condición de féminas, y reclamó la igualdad salarial ante el desempeño de un mismo trabajo.

Matilde volvió a Xàtiva, donde el amor por la ciudad fue más fuerte que sus ambiciones intelectuales. A principios del siglo XX, se convirtió en una maestra polifacética, capaz tanto de enseñar primeras letras o técnicas de dibujo, como redactar tratados de didáctica que inculcaran a niños y adolescentes normas básicas de higiene o urbanidad, o que los instruyeran en los principios de la que fuera su especialidad, las ciencias naturales. Combinó una gran capacidad como educadora y transmisora de saber científico. También cultivó la poesía, el dibujo y la pintura, de la que impartió docencia a mujeres, mientras que José Carchano lo hacía con los chicos.

Poco tiempo después de su muerte, en julio de 1922, Xàtiva rotuló la calle donde se situaba la casa natalicia de Matilde en la entrada del Mercado con su nombre. El alcalde Fernando Bernabé fue el encargado de descubrir la placa conmemorativa, y el maestro Salvador Martínez glosó unas palabras en su memoria, destacando de ella que había sido una modeladora de almas, que había prestado un gran servicio a la humanidad, dedicando su vida a la educación de las futuras madres y esposas. Mujer de talento prodigioso y profundo altruismo, siempre disfrutó enseñando a los otros.

No tuvo descendencia, ni nadie que reivindicase su memoria. Por ello, siempre que podemos, desde el Café del Mercat brindamos por ella y proponemos como los antiguos griegos, condenas al ostracismo o penas de destierro, a todo aquel que no respete la memoria de los ancestros que, durante generaciones, poblaron el casco viejo de Xàtiva, nuestro espacio más sagrado.