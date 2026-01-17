Las Fallas de Xàtiva renuevan sus reglas: estos son los principales cambios del VII Congreso Fallero

El largo, complejo y participativo proceso iniciado en septiembre de 2024 para actualizar los estatutos que rigen el funcionamiento de las Fallas de Xàtiva culminó ayer con el acto de clausura del VII Congreso Fallero.

Teniendo en cuenta que la anterior convocatoria se celebró en 2006, había muchos aspectos que pulir. Aunque las normas del acuerdo colectivo, que pivotaban en torno a 54 artículos y 14 capítulos, habían ido modificándose a lo largo de los años a través de una comisión permanente, estaban plagadas de parches. "Necesitaban una limpieza de cara y una revisión en profundidad", resume el presidente del congreso, Juan Ramón Alcocer.

El reto ha sido mayúsculo. Las diferentes comisiones de Xàtiva plantearon un total de 166 enmiendas que fueron abordadas en cuatro mesas de debate. Del trabajo conjunto han surgido una batería de importantes cambios que este viernes se detallaron en la Casa de la Cultura.

Uno de los que ha suscitado mayor interés es el relativo al jurado encargado de valorar los monumentos falleros. El acuerdo adoptado implica que el citado comité pasará a estar formado por miembros de las propias comisiones falleras de la ciudad, debidamente formados. Cada demarcación aportará dos representantes: uno para los monumentos grandes y otro para los infantiles.

Esta propuesta generó opiniones encontradas en el ámbito fallero, desde posicionamientos favorables hasta posturas más críticas y de rechazo frontal. "Será su aplicación práctica la que permita evaluar los resultados", apunta Alcocer.

A juicio del presidente del Congreso, gran experto del mundo fallero, hay dos propuestas más relevantes pero menos polémicas. La primera consiste en desvincular las bases de los concursos del texto estatutario. "De este modo, los estatutos definen las competiciones existentes, pero cada una se regirá por unas bases propias e independientes, susceptibles de ser actualizadas anualmente sin necesidad de iniciar un proceso de modificación estatutaria", incide.

En una línea similar, también se ha decidido sacar del cuerpo de los estatutos el régimen sancionador, que pasa a configurarse como un documento independiente, en el cual se detallan la composición de la comisión sancionadora, el procedimiento a seguir, así como la tipificación de las faltas y las sanciones correspondientes.

Por otra parte, se ha eliminado el sesgo de género de la normativa fallera. De esta manera, se dejará de emplear la forma masculina genérica y se adoptan denominaciones como presidencia o secretaría. Además, se incorpora un nuevo cargo: la delegación de comunicación.

La actualización de los estatutos falleros se adapta a los nuevos tiempos al introducir nuevas normas para utilizar de la manera más conveniente los canales de comunicación inmediata y las redes sociales.

Preservar toda la documentación en el Archivo municipal

El convenio de colaboración que prevé formalizar la Junta Local Fallera con el archivo municipal de Xàtiva para que no se pierda ningún tipo de documentación relacionada con las Fallas queda igualmente plasmado en el documento. Hasta ahora, solo se transferían al Archivo las actas de los premios. A partir de los nuevos estatutos, la transferencia documental se extenderá a toda la documentación producida anualmente, como detalla Alcocer.

Por otro lado, se ha dividido el extenso contenido del capítulo cuarto, dedicado a las falleras mayores e infnatiles de Xàtiva, en tres artículos relacionados, que hacen referencia a la presentación de candidaturas, el procedimiento de elección y el protocolo. De este modo, queda más claro el contenido a la hora de consultarlo.

El acto de clausura de ayer, abierto a todas las personas interesadas, incluyó una proyección audiovisual que recogió tanto las principales novedades como un recorrido por los diferentes capítulos de los nuevos estatutos, pendientes de ratificación por parte de la asamblea general.

El presidente del Congreso ha querido agradecer el papel de todos los que han participado en el proceso en las diferentes mesas de debate. "Antes uno no tenía nada que hacer cuando acababa de trabajar, pero ahora hay muchas cosas. Dedicar el tiempo de ocio a buscar enmiendas, a debatir, ir a casal... es muy de agradecer", recalca Juan Ramón Alcocer. "Ha sido mucho trabajo en un proceso largo, pero el resultado ha sido excelente. Hay que felicitarse", zanja.