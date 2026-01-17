Los fallos del trenet turístico

Después de los desprendimientos producidos en la ladera del castillo de Xàtiva, por las lluvias, que cortaron el acceso a la fortaleza el pasado 5 de enero y tras la reapertura, con garantías de seguridad y recomendaciones de precaución indicadas desde la recepción del castillo ante las consultas de los potenciales visitantes, el acceso al castillo en el "trenet" turístico, una de las opciones más atractivas en la visita a Xàtiva, ha seguido sin ser posible, ahora por avería del mismo, según se informaba también desde la oficina municipal de turismo.

El acceso al principal recurso -que todavía no producto- turístico de la ciudad, de acuerdo con las cifras de visitas exhibidas recientemente desde el departamento de turismo del ayuntamiento setabense, a través del nuevo “trenet” turístico se ha visto interrumpido ya en varias ocasiones, y así ha seguido, por fallos en un vehículo que es prácticamente nuevo y que se anunció con tres vagones de hasta sesenta plazas, frente a los dos que posee, como un “nuevo y renovado atractivo turístico para la ciudad”, con dos plazas de movilidad reducida, para cuya habilitación pierde dos filas de asientos, y con una ampliación del número de trayectos realizados que no se ha llevado a cabo efectivamente. Se comunicaron unos horarios, de martes a viernes no festivos, de dos salidas por la mañana y una durante la tarde, ampliable hasta cuatro hacia los meses estivales, y en cuanto a las paradas se indicó que se harían en la calle Corretgeria, en la subida y bajada, y en la ermita de Sant Josep en la bajada, a solicitud. Poco, de ello, se ha cumplido.

Hoy, a las puertas de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en Madrid, en la que se había promocionado este nuevo “trenet” turístico de Xàtiva, como un atractivo y, en palabras del máximo responsable municipal y la concejala de turismo, generador de un mayor número de visitas, no está funcionando bien. Y su servicio, que ya no se prestaba entre semana, sino únicamente durante los fines de semana, se está sustituyendo por un anodino autobús que no realiza el itinerario por el conjunto histórico-artístico y que genera decepción entre los visitantes, especialmente de turismo familiar, que esperaban encontrar la experiencia de un itinerario, bien comentado, en un trenecito turístico por la ciudad histórica y con vistas panorámicas subiendo hasta el magnífico castillo de Xàtiva, por lo que, en bastantes ocasiones, tras la consulta previa en la oficina Tourist Info, se decide no realizar o posponer la visita ante la imposibilidad de subir al "trenet" turístico.

El Plan Estratégico de Turismo de Xàtiva, elaborado en el año 2005 por consultores expertos, ya destacaba en el análisis de la oferta turística, como iniciativa importante, la del tren turístico que conectaba el centro de la ciudad con el castillo y que pocos destinos similares en la Comunitat Valenciana ofrecían entonces. Las opiniones recogidas en el valioso trabajo de campo del plan indicaban, respecto al recorrido, la necesidad de vertebrar no sólo la visita al castillo sino también a otros lugares de interés como el Museo de l’Almodí o la Seu, incidiendo en la reorganización de horarios y paradas para revalorizar los recursos turísticos, llevándose así el visitante una imagen más completa del destino.

En Castellón, por ejemplo, el tren turístico de la ciudad ha cerrado la campaña de Navidad con un balance muy positivo, superando los 4.000 pasajeros entre las distintas rutas programadas durante este periodo festivo, con itinerarios programados prácticamente todos los días, consolidándolo como una de las propuestas de ocio familiar más demandadas dentro de la programación navideña y una eficaz herramienta de promoción turística.