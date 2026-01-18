El 70% de los festeros de Ontinyent rechazan los cambios para acortar la Entrada

El resultado ha sido contundente y la participación, muy elevada. Los festeros y festeras de Ontinyent han dicho 'no' a los cambios propuestos por la junta de gobierno de la Societat de Festers para dinamizar y agilizar la Entrada de Moros i Cristians, con el objetivo de acortar su larga duración.

Cerca de 2.000 personas han participado en la consulta promovida por la citada entidad, el 47,5% del censo convocado a las urnas, que ascendía a 4.085 electores. El 70% de los festeros que se ha manifestado en la votación (1.364) han rechazado la idea de reducir a dos bandas el número máximo de conjuntos musicales que pueden acompañar a las comparsas que no ostentan la Capitanía o la Embajada en el acto central de las fiestas morocristianas de Ontinyent, declaradas de Interés Turístico Internacional.

Solo el 29% de los votantes se ha pronunciado a favor de la propuesta, mientras que se han cosechado 11 votos en blanco en el referéndum.

Más de siete horas de duración

Para recortar la duración de la Entrada de Moros i Cristians, que se divide en dos desfiles, uno para el bando cristiano y otro para el moro, y que en conjunto se alarga más de siete horas -comienza a las 18 horas y finaliza pasada la 1 de la madrugada, incluso más allá de las 2 de la madrugada en algunas ocasiones-, Festers también había propuesto marcar y cronometrar la salida de las comparsas, evitar huecos e interrupciones en el recorrido con puntos de control y con un porta-guión como separador, así como equilibrar los dos desfiles, con una duración de unas tres horas para cada bando.

La Societat de Festers, que ha estado trabajando más de un año en la propuesta había consensuado las medidas con las 24 comparsas. La propuesta definitiva se presentó el 13 de noviembre y Festers celebró dos jornadas, los días 20 y 27 del mismo mes, para explicar los cambios a toda la ciudadanía, tanto festeros como personas no integradas en las comparsas. Además, entre los días 2 y 10 de diciembre, la asociación mantuvo reuniones con las 24 comparsas para aclarar las posibles dudas que estas plantearan. Y la Junta de Gobierno de la Societat de Festers, donde están representadas todas las “filaes” avaló los cambios planteados, en una votación en la que la mayoría de los presentes aprobó la propuesta. Festers consiguió el respaldo necesario en este órgano, dos tercios de los votos -una mayoría calificada.

Antes de la votación, la Juna de Gobierno defendió que “hemos hecho lo que hacía años que era necesario hacer: abrir un cajón que todos sabíamos que estaba y poner luz a unas cifras que, con el crecimiento actual y futuro, nos obligan a pensar en grande y a largo plazo”.

El escrito, firmado por el presidente de la Societat de Festers, Ricardo Calabuig, recalcaba que la entidad no quería imponer los cambios, sino que se implantaran con el máximo acuerdo. “No imponer, sino proponer; ni mirar el corte plazo, sino asegurar un modelo sostenible, que cuide al espectador y la identidad de la fiesta”, subrayaba el comunicado, que también exponía que “la propuesta que sometemos a voto tiene vocación de futuro: ordena el tiempo del acto para que sea previsible y disfrutable independientemente del número de festeros de hoy o de mañana, y lo hace sin tocar la esencia de lo que somos. Calidad por encima de cantidad, con excelencia en música, boatos, escuadras, indumentaria y ballets, y con el máximo respeto al público que llena las calles y plazas”.

Con carácter previo a la consulta, Festers apeló a la transparencia y la democracia y señaló que la entidad ha ofrecido toda la información y una propuesta “trabajada”. “La fiesta es de todos; la decisión, también”, concluyó el comunicado.