El Atzeneta se reencuentra con la victoria tras ganar al Hércules B

La última jornada de liga disputada ha dejado un cambio de guion respecto a lo que venía siendo habitual para los equipos de la Vall d’Albaida. El Atzeneta, muchas semanas después, ha vuelto a sumar de tres, mientras que el Ontinyent 1931 ha cosechado una nueva derrota que confirma una pequeña racha negativa.

El Atzeneta repetía en casa para abrir la segunda vuelta de la competición, donde recibió al Hércules B. Los primeros compases del partido fueron igualados, con máximo respeto entre contendientes que llegaban como rivales directos por la permanencia, con un Atzeneta en puestos de descenso. Cuando se rozaba la media hora de juego, el conjunto herculano atacó con un balón al espacio al que salió Ferri para despejar, cayendo el esférico en el centro del campo a Tutu, que viendo al guardameta muy lejos del arco, disparó para abrir el marcador (0-1). Una vez más, el partido se ponía cuesta arriba para el conjunto taronja.

En la segunda parte, el Atzeneta fue a por el partido para darle la vuelta, consciente de la delicada situación clasificatoria que atraviesa. Leo Ramírez fue el capitán del barco que marcó el rumbo del equipo, siendo el jugador más diferencial. Los minutos pasaban y todo apuntaba a que el marcador no se movería, pero el Atzeneta, en el minuto 84, dibujó una jugada perfecta para que Moha batiera al cancerbero e igualara el encuentro (1-1). Ya con los 90 minutos reglamentarios cumplidos, el colegiado señaló un penalti sobre Tomé. Una pena máxima muy rigurosa, en la que el jugador taronja tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado. Leo Ramírez fue el encargado de ejecutar el penalti y, tras dar el balón en la madera, convirtió el segundo gol para los de Luis Navarro (2-1). El Atzeneta se reencontró con la victoria nueve partidos después.

El Ontinyent 1931 y el Torrellano se disputan el control del balón en el partido. / AC Torrellano

El domingo, en jornada mañanera, fue el turno para el Ontinyent 1931, que se desplazó a tierras alicantinas para medirse al Athletic Club Torrellano. El partido comenzó con el primer contratiempo en el minuto 8, cuando Roberto Bas se vio obligado a realizar el primer cambio por la lesión de Fluixà. En su lugar entró Pablo Bonet. El Torrellano se encontraba cómodo en su casa y a los 25 minutos vio portería. Tras una buena jugada por banda izquierda, el delantero descargó de cara para que, desde segunda línea, Caler mandara un derechazo al fondo de la red (1-0). Pocos minutos después, los locales volvieron a la carga, pero Micó despejó el peligro.

El Ontinyent 1931 reaccionó y Pablo Francés creó peligro con un buen centro superada la media hora de juego. Los blanc-i-negres acecharon la portería del Torrellano en los últimos instantes de la primera parte con tres córners consecutivos, pero el marcador no se movió.

Tras el paso por los vestuarios, el Ontinyent 1931 salió mejor y, primero con un saque de esquina y poco después con un disparo de Iván Albert, buscó el empate. También el Torrellano pudo sentenciar con una ocasión muy clara sobre el minuto 57 que no materializó. Pablo Francés estuvo muy activo en la segunda parte, creando constantes llegadas de peligro, pero los delanteros Iván Albert y Pedro Sempere no pudieron ver portería. El marcador ya no se movió y los de la capital de la Vall d’Albaida sumaron una derrota que confirma un pequeño bache en el inicio de 2026.

Este miércoles se acabará de recuperar la decimocuarta jornada de liga, que fue suspendida por los avisos meteorológicos. El Atzeneta visitará a La Nucía a partir de las 17:00 horas. Los alicantinos llegan al duelo en buena dinámica tras una primera vuelta de la competición muy por debajo de las expectativas. El pasado fin de semana ganaron en casa del Roda (0-1). Por su parte, el Ontinyent recibe en casa al Castellonense a partir de las 19:45 horas. Los de la Ribera llegan tras perder el liderato en favor del Atlético Saguntino que cuenta con un partido más disputado. El fin de semana los de Iñaki Rodríguez cayeron ante el Atlético Levante (1-0).