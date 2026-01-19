Una avería en la red de fibra externa causa problemas de comunicación en el hospital Lluís Alcanyís
La incidencia está afectando a las llamadas, así como al acceso a datos de sus servidores externos
Una avería en la red de fibra externa está causando problemas de comunicación en el hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. Según han informado este lunes fuentes del centro hospitalario, la incidencia está afectando a las llamadas entrantes y salientes, así como al acceso a datos de sus servidores externos. El hospital está teniendo dificultades de comunicación a través de la red de fibra y no están funcionando los quioscos de llamada a consulta automatizada, según indican las mismas fuentes.
Desde el hospital señalan que esta avería no está afectando a la red de comunicación interna, que “funciona con normalidad”, indican. Además, las comunicaciones de emergencias “sí pueden realizarse por las líneas establecidas para estos casos”. Desde el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent han pedido a los usuarios y usuarias que eviten las comunicaciones que no sean urgentes. “Rogamos se evite realizar llamadas que no sean urgentes al hospital de Xàtiva.
Desde que esta madrugada se detectó la avería, la empresa responsable trabaja para subsanar este incidente”, aseguran desde el departamento sanitario.
