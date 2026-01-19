El aviso de una vecina tras el asalto de su chalé en Bixquert: "No os podéis imaginar el desastre. Estoy temblando"

"Acabamos de llegar a casa y nos han entrado a robar. Perdonadme, pero estoy muy nerviosa". Así comienza el mensaje de alerta que una vecina de Bixquert envió a otros residentes de esta zona de urbanizaciones de Xàtiva para avisarles de que se había encontrado su casa completamente revuelta, el pasado viernes.

La afectada por el asalto salió de su domicilio junto a su marido y su hija a las 17.30 horas para hacer la compra semanal. Cuando regresaron, comenzaron a sospechar de que algo había ocurrido al comprobar que el portón de entrada no se abría con el mando a distancia. Los ladrones arrancaron dos barrotes de unas rejas, quitaron la hoja de una ventana y se introdujeron a través de ella a la vivienda, en la zona de Bolvens. "No os podéis imaginar el desastre que hay en casa. Da pena mirarlo", relata en su testimonio Elena, que no puede evitar quebrarse por el llanto. "Han sacado todo de los cajones y los armarios. Ahora mismo estoy temblando. Acabo de llamar al 112 y quería avisaros", indica la residente a sus vecinos.

"Nos lo encontramos todo destrozado: sentimos una impotencia muy grande", coincide Juan, el marido de la afectada. De su casa, los asaltantes se llevaron joyas de la comunión de su hija, cadenas de su mujer y dinero en efectivo que desde hacía tiempo había ido ahorrando en una hucha la niña de 12 años, con la ilusión de comprarse un teléfono móvil. "Te destrozan por el valor sentimental de los objetos que se llevan y porque vulneran tu intimidad. También porque piensas que en ese momento podría haber estado mi mujer en casa", continúa el propietario, que pide más presencia policial "no solo en los caminos principales, sino también en los secundarios".

Reja arrancada por los intrusos en un chalé de Bixquert. / Levante-EMV

Tras el robo, Juan salió con su coche para encontrarse con la Guardia Civil e indicar a la patrulla donde estaba el chalé, dadas las dificultades que tienen los servicios de emergencias o la Guardia Civil para localizar las viviendas en la zona cuando ocurre algún incidente. "Echamos en falta algún tipo de plan para poder monitorizar las casas y enviar una ubicación certera: hay maneras de ser más rápidos. Hay mucha gente mayor en Bixquert que llama a una ambulancia y no saben llegar. No estamos bien vigilados, las cosas pasan y luego nos arrepentimos", sostiene el afectado.

Fuentes municipales confirman tres robos en chalés del camí Almasseretes entre el jueves y el viernes. Los hechos están siendo investigados por la Guardia Civil, que trata de recopilar indicios y posibles huellas. Las cámaras de vigilancia de otros chalés captaron a tres personas cubiertas con capuchas y guantes como presuntos autores.

Fuentes vecinales elevan a 4 los robos desde el miércoles. Un grupo de residentes se organizaron el sábado y estuvieron una hora y media patrullando las calles de Bixquert con sus coches para intentar prevenir nuevos casos. Barruntan que podría tratarse de tres individuos que algún testigo vio circulando por las proximidades. Los vecinos, que se han manifestado en varias ocasiones, piden más iluminación y seguridad en los caminos para paliar la sensación de inseguridad, junto con un plan integral para solucionar problemas que arrastra el sector de urbanizaciones diseminadas.

En otro de los inmuebles asaltados, los intrusos llegaron a romper una pared para llevarse la caja fuerte.

"Mi mujer ya no quiere quedarse en la casa"

Otro afectado por los últimos robos en Bixquert recibió el aviso de un vecino que había escuchado fuertes golpes procedentes de su residencia el pasado miércoles en torno a las 19.20 horas. En ese momento, estaba volviendo a Xàtiva en coche desde València junto a su mujer. "El chalé lo utilizamos para vivir entre marzo y octubre, no es nuestra vivienda habitual y no tenemos allí nada de valor, ni dinero ni joyas", relata el vecino a Levante-EMV.

Cuando, al día siguiente, se desplazó hasta la vivienda, lo encontró todo patas arriba, con cajones y armarios abiertos y la ropa tirada por el suelo. "Rompieron las luces solares, intentaron arrancar una reja usando material de obra que me había dejado en la parcela y probaron con otra puerta que estaba blindada, hasta que al final consiguieron entrar en la casa rompiendo la ventana del baño y las rejas", explica el propietario, que recomienda a otros residentes que no dejen elementos de obra a la vista porque pueden ser utilizados como palanca para allanar los domicilios.

Armarios y cajones revueltos en una casa de Bixquert. / Levante-eMV

"En principio no se han llevado nada, pero te entra una sensación de vulnerabilidad muy grande. Mi mujer no quiere quedarse ya en la casa", lamenta el afectado, que también apunta a las dificultades para que los cuerpos policiales y los servicios de emergencia puedan ubicar los chalés de la zona. "El camino Quintana es muy amplio y hay muchas travesías", sostiene, tras exponer los problemas para que la Guardia Civil subiera a su vivienda.

En los últimos meses, el Ayuntamiento de Xàtiva ha defendido el refuerzo de la vigilancia y ha instalado cámaras de vigilancia en los accesos de Bixquert. Los vecinos que han promovido las últimas manifestaciones consideran insuficientes las medidas.